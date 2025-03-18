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母女被當賊遭警帶走 盧秀燕道歉
台中市魏姓母女3人15日到誠品480商場逛街，10歲女童被當成小偷，母女被請到派出所，引發譁然。台中市長盧秀燕、警察局長李文章及業者昨都公開致歉，盧說，警方處理不夠細膩，已要求改善，警局長李文章表示，將依調查結果懲處。
誠品公司公共事務處資深總監曾喜松說，合作保全過度緊張、擅自通知警方到場，與規範流程不同，將檢討改善作法，並加強訓練；將在當事人方便時間親自致歉。
魏姓母女15日在商場用餐逛街，10歲小女兒蹲在拍貼機內，被誤當成竊賊，商場保全報警後，5名正職與實習警員到場，請母女到派出所了解；當時女童嚇得哭說對不起，魏女寫信給盧秀燕，質疑「人權何在」「身為台灣媽媽，能不擔心害怕嗎？」
民進黨議會黨團昨舉行記者會批此荒謬案件，警方未經查證、未告知犯罪事實，就在商場眾人面前攔查，也未提供合理解釋就帶走母女，先前已有忠信國小把小六男童帶去作筆錄，警方沒有建立值勤SOP？這樣能保護兒童基本人權嗎？
「市長媽媽替警察伯伯說聲對不起，真的很抱歉，驚嚇到妳了。」盧秀燕說，有收到魏媽媽的信，「將心比心」，了解小女孩和媽媽被冤枉，還好真相大白，大家都知道妳是被冤枉的。
盧秀燕說，誠品百貨和保全公司第一時間沒有查證事實，就誣賴民眾，市府將究責，「還亂報案，濫用警力」；警察接到報案要到現場處理，但處理過程「不夠細膩」，造成孩童驚嚇，要求警方檢討改善。
李文章說，這起事件造成母女困擾，感到非常抱歉與不捨。他說，已派督察查處，處理警員有無疏失或過當，依調查結果處置；警察抵達現場，一定要先確認有無發生犯罪事實，此案沒有善盡程序，市警局會改進。
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