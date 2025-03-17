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準備下班驚見冒黑煙 社子島鐵皮倉庫起火員工急報案

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市社子島一處鐵皮倉庫今晚發生火災，警消到場時已全面燃燒，現場人員布4水線撲救，今晚近8時撲滅火勢，確認現場無人受困、傷亡，確切起火原因有待火場調查釐清。

台北市消防局表示，晚間6時許獲報，士林區延平北路八段一處倉庫起火冒煙，警消到場發現火勢全面燃燒，立刻布出4水線撲救，旋即控制火勢。

現場是1層樓鐵皮建物，平時作為倉庫用途，火勢燒損裝潢、家具及室外棚架，燃燒面積約231平方公尺，現場無人受困也未傳出傷亡。

據悉，起火倉庫是某工業公司所有，今有員工出入上班，傍晚下班時發現倉庫起火冒煙，立刻撥打119求助。

消防局因應這起火警共出動指揮車3輛、消防車20輛、救護車2輛、消防員71人到場撲救，晚間近8時撲滅火勢，確切起火原因仍待調查。

北市社子島一處鐵皮倉庫今晚發生火災，警消到場時已全面燃燒，現場人員布4水線撲救，今晚近8時撲滅火勢。記者李隆揆／翻攝
北市社子島一處鐵皮倉庫今晚發生火災，警消到場時已全面燃燒，現場人員布4水線撲救，今晚近8時撲滅火勢。記者李隆揆／翻攝

北市 消防員 火災 社子島

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