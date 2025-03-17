準備下班驚見冒黑煙 社子島鐵皮倉庫起火員工急報案

北市社子島一處鐵皮倉庫今晚發生火災，警消到場時已全面燃燒，現場人員布4水線撲救，今晚近8時撲滅火勢，確認現場無人受困、傷亡，確切起火原因有待火場調查釐清。

台北市消防局表示，晚間6時許獲報，士林區延平北路八段一處倉庫起火冒煙，警消到場發現火勢全面燃燒，立刻布出4水線撲救，旋即控制火勢。

現場是1層樓鐵皮建物，平時作為倉庫用途，火勢燒損裝潢、家具及室外棚架，燃燒面積約231平方公尺，現場無人受困也未傳出傷亡。

據悉，起火倉庫是某工業公司所有，今有員工出入上班，傍晚下班時發現倉庫起火冒煙，立刻撥打119求助。