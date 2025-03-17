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殯儀館告別式變家族打架…疑抄球棒、辣椒水攻擊 12人涉案

中央社／ 台南17日電

台南市有民眾昨天在南區市立殯儀館為過世親屬舉辦告別式時，家族成員因口角起糾紛，演變成兩方多人在禮廳、火葬場打架事件，事後雙方互提傷害等告訴，警方調查共12人涉案。

這起案件先是昨天上午在殯儀館告別式會場發生衝突，口角糾紛演變成數名男子揮拳，下午又在火葬場發生第2次衝突，混亂中有人跌倒，還疑似有人拿出球棒、辣椒水等物品攻擊。

台南市政府警察局第六分局大林派出所所長陳重羽今天接受媒體聯訪表示，昨天上午在殯儀館、下午在火葬場發生打架糾紛案件，經調查為同一家族親屬參加先人公祭時，因糾紛所衍生，警方接獲報案後立即派員到場，員警抵達時已無打架情事，之後雙方至派出所互提傷害等告訴。

陳重羽指出，警方已掌握涉案人數、身分，其中9人已到案，另3名已通知將到案說明，全案將依刑法傷害、妨害秩序等罪嫌函送台南地檢署偵辦。

有民眾16日在台南市南區殯儀館為過世親屬舉辦告別式，家族成員因口角衝突演變為打架事件，第六警分局大林派出所所長陳重羽（圖）17日說明處理情形。（警方提供）中央社
有民眾16日在台南市南區殯儀館為過世親屬舉辦告別式，家族成員因口角衝突演變為打架事件，第六警分局大林派出所所長陳重羽（圖）17日說明處理情形。（警方提供）中央社

台南 告別式 殯儀館 火葬場

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