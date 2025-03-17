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嘉義老婦疑農藥中毒亡 檢警19日將解剖查死因
嘉義縣民雄鄉有名81歲周姓婦人，因身體不適家人送醫疑農藥中毒，轉加護病房觀察仍不治死亡，醫院開立診斷書疑似農藥中毒，檢警相驗調閱病歷及住家附近監視器，無法明確係農藥中毒，擇於3月19日解剖釐清確切死因。
嘉義縣民雄分局警方表示，周婦獨居民雄鄉，住附近的兒子本月13日晚上6點左右返家探望，發現母親身體不適，送附近醫院急診，醫院診斷疑似農藥中毒，送加護病房觀察，不料，隔天凌晨病情急轉直下，在家屬要求下留一口氣回家，隔天凌晨3點53分於住家拔管宣告不治。
檢警14日會同法醫相驗，老婦身體無外傷、送醫無口吐白沫，且家中沒有任何農藥殘留，醫院急診診斷書開立疑似農藥中毒，因死因不明，檢警向醫院調閱相關病歷釐清死因。
檢警到老婦住家環境察看、調閱附近監視器、生前的飲食狀況以及診斷書及病歷等，初步沒有特殊情況，無法確認致死原因，擇於19日解剖，採內臟檢體送驗，釐清真正死亡原因。
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