快訊

雲云科技董座涉買刀預謀砍殺技術長 檢方訊後聲押禁見

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

徐睿知也不放過！前員工爆金秀賢公司黑暗內幕 驚揭金賽綸的「粉色日記」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義老婦疑農藥中毒亡 檢警19日將解剖查死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉有名81歲周姓婦人，因身體不適家人送醫疑農藥中毒，轉加護病房觀察仍不治死亡，醫院開立診斷書疑似農藥中毒，檢警相驗調閱病歷及住家附近監視器，無法明確係農藥中毒，擇於3月19日解剖釐清確切死因。

嘉義縣民雄分局警方表示，周婦獨居民雄鄉，住附近的兒子本月13日晚上6點左右返家探望，發現母親身體不適，送附近醫院急診，醫院診斷疑似農藥中毒，送加護病房觀察，不料，隔天凌晨病情急轉直下，在家屬要求下留一口氣回家，隔天凌晨3點53分於住家拔管宣告不治。

檢警14日會同法醫相驗，老婦身體無外傷、送醫無口吐白沫，且家中沒有任何農藥殘留，醫院急診診斷書開立疑似農藥中毒，因死因不明，檢警向醫院調閱相關病歷釐清死因。

檢警到老婦住家環境察看、調閱附近監視器、生前的飲食狀況以及診斷書及病歷等，初步沒有特殊情況，無法確認致死原因，擇於19日解剖，採內臟檢體送驗，釐清真正死亡原因。

嘉義8旬婦疑農藥中毒身亡，檢警將解剖查明死因。圖／資料照片
嘉義8旬婦疑農藥中毒身亡，檢警將解剖查明死因。圖／資料照片

中毒 監視器 老婦

延伸閱讀

嘉義8旬婦疑農藥中毒身亡 3/19解剖釐清死因

4月3日至4月13日嘉義親子藝術節119場表演 室外演出免費看

嘉縣8旬婦疑農藥中毒不治 檢警相驗將調病歷釐清死因

光合菌救土壤、強化植株雲林農民很有感 省肥料、農藥還能提高收益

相關新聞

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

台北市文山區6日發生比特犬自行開車窗咬人案件，事隔11天，今天又再度犯案且同樣是開車窗咬人。動保處今天晚間發新聞稿表示，...

誠品保全違反常規、擅自報警 同業：把事情鬧大百思不解

台中市誠品480傳無竊盜卻烏龍報案，10歲女童遭控破壞偷拍機涉嫌竊盜，誠品480今出面道歉，指保全擅自報案，館方不知情。...

影／台中母女逛誠品被當賊5警包圍 市警局長道歉了

台中市魏姓女子前天帶讀國小的兩女兒，前往誠品480百貨逛街，但卻遭店家指控涉嫌竊盜，轄區六分局出動五警到場，質疑執勤過當...

殯儀館告別式變家族打架…疑抄球棒、辣椒水攻擊 12人涉案

台南市有民眾昨天在南區市立殯儀館為過世親屬舉辦告別式時，家族成員因口角起糾紛，演變成兩方多人在禮廳、火葬場打架事件，事後...

比特犬再度開窗攻擊騎士 遭狗咬如有8大情形應立即就醫

民眾目擊，在台北市臥龍街，該隻比特犬跳出後，直接撲向一名機車騎士，狠狠咬住他的右大腿、右小腿及左小腿，造成三處撕裂傷。對...

嘉義老婦疑農藥中毒亡 檢警19日將解剖查死因

嘉義縣民雄鄉有名81歲周姓婦人，因身體不適家人送醫疑農藥中毒，轉加護病房觀察仍不治死亡，醫院開立診斷書疑似農藥中毒，檢警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。