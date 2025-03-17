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社子島倉庫晚間全面燃燒！ 71警消到場撲救傷亡未明

嘉義8旬婦疑農藥中毒身亡 3/19解剖釐清死因

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義縣8旬周姓婦人日前身體不適送醫不到10小時宣告不治，醫院開立疑似農藥中毒診斷，檢警相驗後，並調閱病歷及住家附近監視器，無特殊狀況，預計19日解剖釐清確切死因。

嘉義縣警察局民雄分局表示，獨自住民雄鄉81歲周姓婦人，住附近的兒子13日晚上6時左右返家探望，發現母親身體不適，送附近醫院急診，醫院診斷疑似農藥中毒，送加護病房觀察，不料，隔天凌晨病情急轉直下，院方幾乎要宣告不治，家屬則要求留一口氣回家，於14日凌晨3時53分運回住家拔管宣告不治。

嘉義地檢署表示，檢警14日會同法醫相驗，周婦身體無外傷、送醫無口吐白沫，且家中無任何農藥殘留，醫院急診診斷書則開立疑似農藥中毒，因死因不明，檢警進一步向醫院調閱周婦相關病歷及急診的診斷書，盼能釐清死因。

檢警指出，從醫院調閱周婦急診的診斷書及病歷中，還是無法發現確切的致死原因，預計19日安排解剖，將採其內臟檢體送驗，釐清足以致死的因素。

檢警除了安排解剖外，也前往周婦的住家察看環境、了解生前的飲食狀況，並調閱周邊的監視器畫面，初步無發現特殊情況。

中毒 嘉義 監視器

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嘉縣8旬婦疑農藥中毒不治 檢警相驗將調病歷釐清死因

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