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比特犬2度咬人…傳飼主找議員陳情「不要沒入」 動保處反駁

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市文山區6日發生比特犬自行開車窗咬人，不料今天同樣再度犯案，更據傳飼主在第一次案發時向議員陳情。動保處回應，沒有此事，目前會再找飼主到場說明，若無法做好犬隻管理，將會進行沒入。

該隻比特犬今天同樣是由飼主開車獨自在後座，行經大安區臥龍街時停等紅燈，後座車窗突然開啟，比特犬跳出撲向兩名機車騎士，一名騎士立即將機車放置一旁，只見比特犬咬了坐墊，隨後迅速的追向騎士，並咬著騎士大腿不放，雙雙倒臥馬路。

據傳，比特犬在第一次犯案後，飼主有去找議員邀動保處開會，更直呼愛犬就像自己孩子，希望動保處不要沒入。動保處技正華心惠強調，沒有此事。在案發第一次時，就有要求飼主提出相關管束計畫，因此沒有沒入，第二次犯案同樣會先約談飼主，會再要求提交有效管理犬隻的方法，動保處也會審查，否則予以沒入。

然而，知情人士透露，飼主有帶該隻比特犬到訓犬教室等，但對於飼主之外、甚至是飼主妻子都具有攻擊性，為此家庭也有些不睦。知情人士嘆，可想而知，若到收容所後，犬隻勢必會安樂死，「但狗狗沒有錯，錯的都是主人沒有做好安全設施。」

該比特犬又再度咬人。圖／警方提供
該比特犬又再度咬人。圖／警方提供
動保處技正華心惠，第二次犯案同樣會先約談飼主，會再要求提交有效管理犬隻的方法，動保處也會審查，否則予以沒入。記者邱書昱／攝影
動保處技正華心惠，第二次犯案同樣會先約談飼主，會再要求提交有效管理犬隻的方法，動保處也會審查，否則予以沒入。記者邱書昱／攝影

比特犬 議員

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