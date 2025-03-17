快訊

「技術長批評我決策」雲云董座認行凶後悔了 10天前買刀已起殺機

冷！周三至周五清晨更冷 北市「這2區」低溫恐跌破10度

MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

聽新聞
0:00 / 0:00

比特犬2度開窗跳車咬人 飼主養逾10年：不排除安樂死

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

比特犬飼主徐姓男子近期駕車載送愛犬外出，2度發生犬隻跳車咬人案，雖2名傷者暫不提告，事件仍引起社會關注，動保處將依法裁處，徐男今午接受「三立新聞網」採訪表示，若找無動保組織接手，不排除安排愛犬安樂死

警方調查，60歲徐男3月6日上午駕車載犬外出，在台北市文山區萬美街，愛犬誤觸車窗按鈕跳車咬人；今早徐男再次載犬外出，在台北市大安區臥龍街，愛犬再次開窗跳車咬人。兩起事件發生，傷者皆暫不提告，警方介入皆通報動保處協處，後續將依法開罰，必要時動保處可安置沒入犬隻。

三立新聞網報導，徐男愛犬名叫Lucky，養Lucky超過10年，先前曾發生攻擊事件，他將Lucky送至寵物學校訓練，在遭狗群攻擊時誤傷訓練師，但訓練師並未怪罪Lucky。

徐男後來嘗試送養Lucky，但遲遲找不到動保組織接手，比特犬一旦認主就不會改對象，且咬過人後，攻擊人就會變常態，徐男也十分困擾，在攻擊事件發生後，住家鄰居甚至會在社區群組留言「殺人武器回來了」。

徐男強調，他了解自己有社會責任，不讓愛犬四處咬人，若後續仍找不到動保單位接手，盡管不捨，他也不排除將Lucky安樂死。

今早徐男再次載犬外出，在台北市大安區臥龍街，愛犬再次開窗跳車咬人。記者李隆揆／翻攝
今早徐男再次載犬外出，在台北市大安區臥龍街，愛犬再次開窗跳車咬人。記者李隆揆／翻攝

北市 安樂死 提告 比特犬

延伸閱讀

比特犬11天2度跳車咬人「拉都拉不開」 律師：狗狗恐遭安置沒入

又是牠！比特犬2度狠咬騎士 動保處：再不有效管理將沒入狗狗

又是牠！11天前才在文山區闖禍 比特犬今又跳車狂咬騎士

數百人申請牠卻沒人要…收容所浪汪倒數48小時安樂死 1張照片改變汪生

相關新聞

比特犬2度開窗跳車咬人 飼主養逾10年：不排除安樂死

比特犬飼主徐姓男子近期駕車載送愛犬外出，2度發生犬隻跳車咬人案，雖2名傷者暫不提告，事件仍引起社會關注，動保處將依法裁處...

誠品保全違反常規、擅自報警 同業：把事情鬧大百思不解

台中市誠品480傳無竊盜卻烏龍報案，10歲女童遭控破壞偷拍機涉嫌竊盜，誠品480今出面道歉，指保全擅自報案，館方不知情。...

影／台中母女逛誠品被當賊5警包圍 市警局長道歉了

台中市魏姓女子前天帶讀國小的兩女兒，前往誠品480百貨逛街，但卻遭店家指控涉嫌竊盜，轄區六分局出動五警到場，質疑執勤過當...

曳引車砂石漏滿地 媽媽騎士打滑「犁田」男嬰頭部縫1針

花蓮有一輛曳引車載滿砂石，疑似沒有確實固定，行經光復鄉中興路與林森路口彎道時，砂石不慎漏出來，沿路灑了滿地，導致陳姓女騎...

誠品480保全誤報女童偷竊 百萬網紅Cheap轟：在美國賠到破產

台中市魏女15日帶兩名國小女兒到「誠品480」逛街，卻遭烏龍指控竊盜拍貼機零錢，警方出動5人帶回母女。網紅Cheap痛批...

日籍婦人高雄人行道挨撞 術後插管加護病房觀察

61歲日籍婦人日前在高雄遭衝上人行道的車輛撞傷送醫，經手術，目前插管在加護病房觀察治療。肇事駕駛73歲張男無酒駕，稱當時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。