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曳引車砂石漏滿地 媽媽騎士打滑「犁田」男嬰頭部縫1針

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮有一輛曳引車載滿砂石，疑似沒有確實固定，行經光復鄉中興路與林森路口彎道時，砂石不慎漏出來，沿路灑了滿地，導致陳姓女騎士摔車「犁田」，前面還背著男嬰，好在媽媽及時環抱兒子，兩人手腳擦挫傷，嬰兒頭部縫針，沒有生命危險。警方呼籲駕駛載運貨物一定要固定好，避免發生事故。

鳳林警分局今天指出，12日下午4時50分左右，光復分駐所員警巡經光復鄉中興路與林森路口，發現重機騎士在北上車道自摔，立即前往關心協助。經查23歲陳姓媽媽前面背著1歲兒子，騎至該路口時不慎打滑摔車，員警通知救護人員到場救護送醫。

救護人員發現陳姓騎士手腳有擦挫傷，男嬰頭部受傷，右腳有擦挫傷，兩人緊急送醫，男嬰頭部被縫1針。員警發現事故地點留有散落砂石，同步通知工務段到場清理，並在場協助警戒、交通疏導及清除砂石，以免其他車輛打滑受傷。

經警方調閱監視器，發現一輛曳引車於事故前行經該處時，車斗有明顯砂石掉落路面，警方將通知該車駕駛釐清案情。

鳳林警分局長江世宏表示，依道路交通管理處罰條例規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000 元以下罰鍰，並記違規點數2點；駕駛人行車前，若有裝載貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免發生危害或釀成交通事故

花蓮有一輛曳引車載滿砂石，疑似沒有確實固定，行經光復鄉中興路與林森路口彎道時，砂石不慎漏出來，沿路灑了滿地。圖／鳳林警分局提供
花蓮有一輛曳引車載滿砂石，疑似沒有確實固定，行經光復鄉中興路與林森路口彎道時，砂石不慎漏出來，沿路灑了滿地。圖／鳳林警分局提供
陳姓女騎士疑似被滿地的砂石影響，打滑摔車「犁田」，前面還背著男嬰。圖／鳳林警分局提供
陳姓女騎士疑似被滿地的砂石影響，打滑摔車「犁田」，前面還背著男嬰。圖／鳳林警分局提供

交通事故 曳引車 機車騎士 砂石

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