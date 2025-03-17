誠品480保全誤報女童偷竊 百萬網紅Cheap轟：在美國賠到破產

台中警方15日獲報，到誠品480處理相關事宜，被各界質疑作法失當。圖／讀者提供

台中市魏女15日帶兩名國小女兒到「誠品480」逛街，卻遭烏龍指控竊盜拍貼機零錢，警方出動5人帶回母女。網紅Cheap痛批台中市警方被誠品「當小弟使喚」同樣事件若發生在美國，肯定賠到破產。

網紅Cheap今在臉書表示，台中誠品480的保全報警說館內發生竊盜案，5名員警把被指涉的女童與母親、姊姊帶回隔壁派出所。女童被嚇哭且一直說對不起，結果是烏龍一場。

因拍貼機出現異常，廠商認為遭破壞，透過保全報警，警方即派員警及實習員警共五人到誠品。

Cheap痛批警方「沒證據就亂抓人，給誠品當細漢使喚，叫你抓就抓，根本侵犯人權，而且還是未成年。」

Cheap舉例，美國一名婦人2016年時，被沃爾瑪超市指控偷竊價值約新台幣1585元的聖誕彩燈，最後發現是烏龍，沃爾瑪為此賠償210萬美元，約新台幣7000萬元。誠品480事件若發生在美國「會賠到破產」。

警察局長李文章今向魏女及兩名女兒道歉，並指警方受理案件都有相關SOP，員警執法是否過當或疏失，已指督察人員調查，依結果再決定議處。