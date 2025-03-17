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誠品保全違反常規、擅自報警 同業：把事情鬧大百思不解
台中市誠品480傳無竊盜卻烏龍報案，10歲女童遭控破壞偷拍機涉嫌竊盜，誠品480今出面道歉，指保全擅自報案，館方不知情。百貨同業指出，一般賣場會希望大事化小「除非發生刑案或偷拍，否則罕見讓制服員警直接進入賣場」誠品480反其道而行，百思不解。
百貨同業提到，疑似竊盜案，專櫃會通知樓管，樓管在注意嫌疑人同時，也會請保全到場協助，很少完全丟給保全處理，且館方不知道保全報案，看到制服員警進入館內，應該會認為「代誌大條了」，百貨樓管多會盡快到場了解情況。
百貨作法一般來說是大事化小，小事化無，但誠品反其道而行，令人不解。
誠品對此表示，此事因為貼拍機廠商與保全過度緊張、過度反應導致誤判而逕自通知警方，這不是店內規範的流程，已立即和廠商與保全公司詳細溝通與檢討改進。對此事驚動警方並驚嚇到顧客，我們與廠商及保全都感到很自責。
最後非常謝謝警方的協助，以後我們會和合作的保全公司進行更多的訓練，確保能更妥善謹慎地處理類似的突發狀況。
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