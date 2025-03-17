影／台南警酒駕大執法5天取締107人 國立大學女生酒駕遭辦

在台中實習的陳姓醫大生本月8日騎機車行經台中市西屯區時，遭酒駕闖紅燈的吳姓洗車工撞死，台中市警局展開連續3天酒駕大執法勤務，共取締68件；台南市交通警察大隊為杜絕酒駕，展開連續5天大執法，共取締107人酒駕，其中79人依公共危險罪移送法辦。

台南市交通警察大隊統計去年酒後駕車交通事故共1041件，其中造成傷亡交通事故就有707件，造成2人死亡、906人受傷，可見酒後駕車不僅危害駕駛人自己生命安全，更使無辜用路人受到高度風險傷亡威脅。

台南市交大本月12日至16日執行「連續5日加強取締酒駕專案」，針對轄區熱時、熱點編排路檢，搭配巡邏勤務彈性出擊，強力取締執法，遏止民眾酒後駕車，並透過多元酒駕防制宣導，以維護市民交通安全。

交大統計，5天來共取締107人酒駕，其中79人依公共危險罪移送法辦，另28人則依道路交通管理處罰條例開罰；其中第五分局查獲一位國立大學女大學生與男友喝酒時起口角，大吵一架後騎著男友的機車離去，結果在路上因未打方向燈被擔服專案勤務員警攔下。

員警見她面有酒容、身上帶有酒氣，請她對著酒精檢測器吹氣，一吹立即顯示酒精反應。警方請女大生酒測，確認酒測值超標，除了將她逮捕，她男友的機車也被移置保管，並將面臨扣牌下場；女大生悔不當初，不斷詢問接下來會怎麼樣，什麼時候才能離開？

警方告知會將她依現行犯送到台南地檢署外，若是初犯，檢察官應會給予緩起訴機會，讓她改過自新。

交通大隊大隊長洪國哲表示，除大執法之外，仍持續貫徹市府「酒駕零容忍」目標，落實酒駕肇事溯源，調查店家有無勸導勿酒後駕車、提供代客叫車、代駕服務等，期能透過源頭預防、強力執法、輔導改正等各面向，全力防制酒駕交通事故。

洪國哲指出，警方也結合市府局處實施第三方警政，如配合衛生局推動酒癮戒治工作，協助市府交通局辦理酒駕累犯相片公布，自2022年修法開始迄今已公布932名酒駕累犯，並於今年1月起實施名單張貼區里公佈欄，強化社會制約嚇阻高度酒駕累犯者再犯。

交大也成立專業交通安全宣導團，串聯社區關懷據點，深入社區，推動交通安全宣導；今天講師走入社區，以情境劇提醒長輩們「坐後座要攬緊緊喔」、「安全帽扣要記得扣緊才能發揮保護作用」，邀請長者參與互動，現場笑料百出，趣味橫生。

講師以親人般口吻，提醒長者「騎乘機車時，請務必正確佩戴安全帽，守護自身生命安全」、「若身體不適或服用慢性病藥物，請避免駕駛，確保安全」、「清晨與傍晚光線昏暗，外出時，請穿著亮色衣物並配戴反光裝備，提高自身能見度」，讓長者在歡笑中溫馨學習交通安全觀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市交通警察大隊為杜絕酒駕，展開連續5天大執法，巡邏員警請酒駕者「旁邊停一下」。記者袁志豪／翻攝 台南市交通警察大隊本月12日至16日執行「連續5日加強取締酒駕專案」，共取締107人酒駕，其中79人依公共危險罪移送法辦。記者袁志豪／翻攝 台南市交通警察大隊本月12日至16日執行「連續5日加強取締酒駕專案」，共取締107人酒駕，其中79人依公共危險罪移送法辦。記者袁志豪／翻攝

台南市交通警察大隊本月12日至16日執行「連續5日加強取締酒駕專案」，共取締107人酒駕，其中79人依公共危險罪移送法辦。記者袁志豪／翻攝 台南市交通警察大隊本月12日至16日執行「連續5日加強取締酒駕專案」，共取締107人酒駕，其中79人依公共危險罪移送法辦。記者袁志豪／翻攝