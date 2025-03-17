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影／台中母女逛誠品被當賊5警包圍 市警局長道歉了

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影／台中母女逛誠品被當賊5警包圍 市警局長道歉了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市魏姓女子前天帶讀國小的兩女兒，前往誠品480百貨逛街，但卻遭店家指控涉嫌竊盜，轄區六分局出動五警到場，質疑執勤過當，引發議論。台中市警局長李文章說，向母女致歉、不捨，此案已責派督察查處，將依調查結果對處理警員懲處。

市警局長李文章說，同仁帶回魏姓女士及2名女兒，造成魏女的困擾，感到非常抱歉與不捨，現場處理的同仁有無疏失或過當，已指派督察人員調查，將依照調查結果懲處。

李文章也說，警察處理任何案件，抵達現場一定要先確認有無發生犯罪事實，才能進行事後程序，本案因現場同仁沒有善盡這項程序，就做處理，這是市警局以後會改進的地方。

李文章解釋，過去勤美誠品曾發生縱火案，加上百貨是市民、人潮眾多場所，此次地點鄰近市政所，所以第一時間派遣3名警員、2名見習生到場，警察服務對象是市民，不是財團。

台中母子15日逛誠品480賣場時，被業者指控竊盜，引發軒然大波，市警局長李文章今向外界說明、致歉。記者陳宏睿／翻攝
台中母子15日逛誠品480賣場時，被業者指控竊盜，引發軒然大波，市警局長李文章今向外界說明、致歉。記者陳宏睿／翻攝

台中市 誠品 警察

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