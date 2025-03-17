大貨車過彎失控翻覆 滑向對向車道驚悚畫面曝光

新北市泰山區大科路今天下午發生翻車事故。43歲汪男駕駛滿載廢棄物的大貨車行經大科路一處彎道時，不明原因失控側翻再撞對向護欄，對向駕駛見狀嚇著趕緊煞車才未撞上。救護人員到場發現汪男僅手掌擦挫傷並無大礙，車禍確切原因仍待調查。

據了解，43歲汪男今天下午1時許駕駛1輛滿載廢棄物的大貨車，從林口要行駛至泰山。當汪男行經泰山區大科路一處右彎時，疑似過彎車輛重心不穩當場失控翻覆，大貨車翻車後再滑至對向車道撞上護欄才停下。此時對向1輛轎車行經見翻覆的大貨車迎面撞來，嚇得趕緊煞車才未撞上。