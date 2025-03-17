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大貨車過彎失控翻覆 滑向對向車道驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市泰山區大科路今天下午發生翻車事故。43歲汪男駕駛滿載廢棄物的大貨車行經大科路一處彎道時，不明原因失控側翻再撞對向護欄，對向駕駛見狀嚇著趕緊煞車才未撞上。救護人員到場發現汪男僅手掌擦挫傷並無大礙，車禍確切原因仍待調查。

據了解，43歲汪男今天下午1時許駕駛1輛滿載廢棄物的大貨車，從林口要行駛至泰山。當汪男行經泰山區大科路一處右彎時，疑似過彎車輛重心不穩當場失控翻覆，大貨車翻車後再滑至對向車道撞上護欄才停下。此時對向1輛轎車行經見翻覆的大貨車迎面撞來，嚇得趕緊煞車才未撞上。

警方及救護人員獲報到場，發現翻覆的大貨車占據往林口方向車道，汪男僅手掌擦挫傷並無大礙不願就醫，警方調查汪男並無酒駕，初步研判疑轉彎時失控翻車，車禍確切原因仍待警方調查釐清。

大貨車上載運的廢棄物撒出車外。記者黃子騰／翻攝
大貨車上載運的廢棄物撒出車外。記者黃子騰／翻攝
對向車道行車記錄器拍下大貨車翻覆過程。記者黃子騰／翻攝
對向車道行車記錄器拍下大貨車翻覆過程。記者黃子騰／翻攝
大貨車翻覆後直衝對向車道。記者黃子騰／翻攝
大貨車翻覆後直衝對向車道。記者黃子騰／翻攝

失控 廢棄物

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