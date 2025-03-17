沒吃到藥膳排骨又被糾正排錯 他亮出球棒怒嗆攤商

台南市灣裡夜市一間藥膳排骨店前晚擺攤時，因生意佳、要求客人排隊，一名男子等半天還沒買到，又不滿店家要求他「排過去一點」，竟拿出球棒嗆聲「生意做得很搖擺（台語：囂張）」；警方到場後，因男子已離去，且並未動手攻擊，店家表示不願追究。

前天晚間是星期六周末假日，灣裡夜市一間藥膳排骨店生意極佳，請客人要排隊，一名男子疑似排錯位置，等了半天還沒買到，又被店家要求「排過去一點」；他悻悻離去，沒多久後就手拿球棒出現，嗆聲「我排在這個年輕人後面，這樣你說我不對」。

男子大罵店家「生意做得很搖擺（台語：囂張）」，攤商忙著出餐給其他客人，嘴巴還要不斷安撫男子「我沒有說你不對」，此時有路人上前勸說，該男子對著攤商又罵了好幾句才離去；整個過程被民眾拍下，PO上社群網站。

網友歪樓好奇討論該間藥膳排骨到底多好吃？吃不到竟然火氣這麼大，敲碗求店名？有網友回答是「曾家藥膳排骨」，除了星期四、五休息外，其餘5天都在各夜市擺攤，已在地經營30年。