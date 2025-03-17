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11天前才咬傷人！比特犬又竄出車窗攻擊騎士 北市警、動保處追查

中央社／ 台北17日電

台北市發生一頭比特犬，自己開車窗跳出咬傷機車騎士案件。聯合報系資料照／記者廖炳棋翻攝
台北市發生一頭比特犬，自己開車窗跳出咬傷機車騎士案件。聯合報系資料照／記者廖炳棋翻攝
北市文山區6日發生比特犬突從車窗躍出咬傷一旁機車騎士事件，這隻比特犬今天又闖禍，飼主今天開車載牠出門時，牠再次衝出車窗外追咬騎士釀傷，警方、動保處追查中。

台北市1名徐姓男子6日開車行經文山區萬美街2段附近停等紅燈時，車內比特犬突從車窗躍出並咬傷一旁黃姓機車騎士，事發後徐男立即下車處理並報警。

不料，這隻比特犬今天又闖禍，徐男上午8時許開車載牠外出並停等紅燈時，比特犬又再次打開車窗，衝出車外追咬一旁騎士，造成1名騎士右膝蓋上方撕裂傷，徐男見狀下車攔阻，遭追咬的騎士隨後就醫治療。

據了解，徐男聲稱，犬隻自行踩開車窗跳出才釀禍。

警方獲報後，正調閱監視器畫面追查，以釐清事發原因。另外，台北市動物保護處也同步了解處理中。

北市 機車騎士 比特犬

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