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台中3歲童溺斃20公分水深浴缸 檢訊問生父請回排解剖

聯合報／ 記者陳宏睿陳秋雲／台中即時報導

台中市北屯區3歲鄭姓男童昨天在住家浴室溺水不治，檢警今會同男童父母相驗，釐清死因，檢察官指示明日解剖複驗，另已訊問完鄭男夫妻等人，訊後無保請回，不排除依過失致死、違反兒少法方向偵辦；社會局表示，將安排社工訪視，也提醒新手父母，1歲至4歲是兒童溺水風險最高的年紀，需高度留意。

據了解，從事業務工作的鄭男昨晚被帶回派出所詢問時，十分自責、難過，從事美髮業、在外工作的妻子也趕到派出所了解狀況，夫妻二人痛失愛子，神情哀戚。

據查，案發地點的浴缸深度約60公分，水深約20多公分，依照3歲男童正常發展身高約80公分至100公分，即使坐在浴缸內，應不至於溺水，男童近日也因感冒有就醫，是否因疾病引發或有其他狀況，後續由檢方、法醫釐清。

經查，鄭姓男子（39歲）與妻子育有一對3歲、1歲的子女，昨天由鄭男帶子女外出遊憩，傍晚才返回北屯區東光路住處，妻子出門工作。

一對子女由鄭男「一打二」，先餵食女兒晚餐，另讓稍長的兒子獨留在浴室內浴缸泡澡，時隔十多分鐘後，因鄭男未聽到在浴室的兒子聲音，前往查看，才發現兒子已在浴缸內無反應，疑似溺水，趕緊聯絡救護車到場。

救護車到場時，男童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍在昨晚8時許宣告不治。

第五警分局已通知鄭男到所詢問，通知鑑識人員到場採證，全案今報請檢察官相驗後，檢察官指示明日解剖複驗。

檢方今日訊問完鄭男後，命無保請回，全案依過失致死、違反兒少法方向偵辦。

社會局表示，確切死因目前由檢警偵辦釐清中，家防中心社工將訪視了解另外一名孩子的受照顧情形，以及家長是否涉及違反兒少權法第51條獨留；也會視家庭需求，提供悲傷輔導、經濟資源等協助。

對於孩童照顧注意事項，社會局說明，1歲至4歲是兒童溺水風險最高的年紀，讓幼童於浴缸中洗澡時，家長應全程陪同，視線也不應遠離孩童；並在洗澡前準備好毛巾、衣物或洗浴等用品，避免中途離開，以免造成意外。

台中市一名3歲男童昨天在住家浴室溺水，送醫不治，檢警今相驗，男童的祖父母等家人也到殯儀館關心。記者陳宏睿／攝影
台中市一名3歲男童昨天在住家浴室溺水，送醫不治，檢警今相驗，男童的祖父母等家人也到殯儀館關心。記者陳宏睿／攝影
台中市一名3歲男童昨天在住家浴室溺水，送醫不治，檢警今相驗，男童父母配合，神情哀戚。記者陳宏睿／攝影
台中市一名3歲男童昨天在住家浴室溺水，送醫不治，檢警今相驗，男童父母配合，神情哀戚。記者陳宏睿／攝影

妻子 溺水

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