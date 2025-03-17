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影／別碰我！下秒舀水攻擊…宜蘭養蝦池7男酒後互毆 釣客驚嚇尖叫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭五結鄉一處養蝦場昨天深夜發生釣客互毆打群架，雙方釣客並不認識，疑因有名釣客「醉鬧」其他釣客，亂裝熟還碰觸他人肢體，引發另名釣客不滿「別碰我」，兩人一言不合，釣客下1秒舀起養蝦池的水攻擊對方，另派人馬火氣直冒出手揍人，所有人都加入戰局上演全武行，彷如電影「角頭」翻版，嚇壞其他釣客驚聲尖叫。

這段鬥毆30秒影片被貼在網路「社會事新聞影音」群組，畫面中，7、8個名男子在五結鄉一間釣蝦場「開戰」，釣竿等器物齊飛。養蝦場人員報案，羅東警方啟動快打部隊，以優勢警力當場逮捕6名犯嫌，並掌握1名逃逸犯嫌身分，正通知到案說明，全案依刑法妨害秩序及傷害等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

初步了解，當時雙方人馬都有人喝酒，其中一名釣客酒後「醉鬧」釣蝦場其他釣客，引發不滿，叫這名醉男「嘜亂」、「別碰我」，；醉男不甘示弱也嗆回去，雙方演變成口角，釣客出手舀養蝦池的水攻擊對方，引爆另一派人馬火氣，出手揍了舀水攻擊的釣客，接著雙方陷入大亂鬥，在池邊大打出手。

整座釣蝦場變成了格鬥場，嚇壞其他釣客紛紛走避。羅東警分局獲報火速到場，以優勢警力壓制衝突，把人帶回詢問，並呼籲民眾如遇糾紛或違法行為，應依相關程序申請調解或向警方報案，莫因衝動而誤觸法網。

疑因醉男肢體碰撞引發衝突，下1秒釣客舀水攻擊，宜蘭五結鄉一處養蝦池7名男子酒後互毆，上演全武行，嚇壞其他釣客。圖／翻攝黑色豪門企業
疑因醉男肢體碰撞引發衝突，下1秒釣客舀水攻擊，宜蘭五結鄉一處養蝦池7名男子酒後互毆，上演全武行，嚇壞其他釣客。圖／翻攝黑色豪門企業
疑因醉男肢體碰撞引發衝突，下1秒釣客舀水攻擊，宜蘭五結鄉一處養蝦池7名男子酒後互毆，上演全武行，嚇壞其他釣客。圖／翻攝黑色豪門企業
疑因醉男肢體碰撞引發衝突，下1秒釣客舀水攻擊，宜蘭五結鄉一處養蝦池7名男子酒後互毆，上演全武行，嚇壞其他釣客。圖／翻攝黑色豪門企業

宜蘭 羅東

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