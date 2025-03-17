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獨／和店內千金關係密切…知名牛肉麵好吃到偷勤？ 高雄2偵查隊長翻船

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄市警局本月13日發布人事調整命令，一口氣調動或升遷132名中階官警；其中北區兩個分局的偵查隊長職務雙雙遭調整，據了解，兩人因和高市知名牛肉麵店的「千金關係密切，其中有人還因此偷勤遭檢舉，害這名千金也遭督察室調查，不滿在網路發文抱怨。

兩名偵查隊長是駁二藝術特區警察分局的前後任偵查隊長，雙雙遭警察局和刑大決議調整職務，其中一名在接近愛河之星分局的偵查隊長被調整到刑大專員，另一名隊長則回鍋當刑大內勤組長，今天下午分別報到。

據了解，這家高市知名牛肉麵店老闆的千金被外界稱為是「牛肉麵公主」，雖已是40餘歲的熟女，但個性外向、喜交朋友，牛肉麵店常辦公益活動，警方常藉活動舉辦防詐、防制犯罪宣導，雙方一直保持良好關係。

這名千金這兩天在網路發文，指去年年底順發3C辦路跑，她只是請兩位偵查隊隊長來邀請警察同仁參與公益路跑而已，她卻因此被靖紀小組請來協助調查，說明他們是否在勤務時間跟她見面，讓她真的很無言。

據調查，這兩名偵查隊長都被檢舉偷勤，因此遭督察室調查，督察室間接約談這名牛肉麵千金了解實際狀況。

兩名前後任偵查隊長因牛肉麵公主關係密切「翻船丟官」一事，引發基層議論紛紛；據悉，其中一名隊長因外勤隊長屆齡申請轉為內勤，另一名隊長因對外勤工作不適任才回鍋內勤職務，外界勿過多聯想；至於女方所指遭約談一事，事屬內部調查，不便對外說明。

高雄市警局傳出兩名偵查隊長因遭檢舉偷勤調整職務；圖為市警局外觀。記者石秀華／攝影
高雄市警局傳出兩名偵查隊長因遭檢舉偷勤調整職務；圖為市警局外觀。記者石秀華／攝影

公益活動 千金 關係

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