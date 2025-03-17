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稻香平交道又出事！ 轎車卡在軌道與遮斷器間列車險撞上

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

昨晚有民眾拍下前方的轎車卡在遮斷器已放下的稻香平交道中，隨後新自強號列車緩速通過，非常驚險 。圖／翻攝臉書社團花蓮同鄉會
昨晚有民眾拍下前方的轎車卡在遮斷器已放下的稻香平交道中，隨後新自強號列車緩速通過，非常驚險 。圖／翻攝臉書社團花蓮同鄉會
台鐵花東線吉安鄉稻香平交道曾因路口縱深長，經常發生車輛來不及通過，被遮斷器擋下卡在平交道上，台鐵公司去年縮短縱深、設置安全島等。但昨晚一輛車停在平交道槽化線上，列車司機收到警告緩速經過，差點釀成大禍。台鐵提醒，聽到平交道警鈴響起時，千萬不要硬闖。

鐵路警察局花蓮分局表示，現正蒐集相關證據影像，如確認有違法情事，依照道路交通管理處罰條例，可處1萬5000至9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年，請民眾勿以身試法。

有民眾在臉書社團「花蓮同鄉會」貼文分享照片與影片，可見當時稻香平交道警鈴響起，遮斷器也已放下，前方有輛疑似前輪壓在鐵軌上的自小客車，該民眾趕緊要駕駛倒車後退，停在槽化線內；隨後新自強號列車因偵測到周邊有障礙物而緩速通過。

所幸平交道現場未發生任何事故，貼文底下有人貼上照片，表示前幾天也遇到相同情況；還有人提醒，要通過平交道前，要與前車保持車距，否則容易卡在平交道上；更有人說現在稻香平交道已有改善，基本上過線後遇到開始響鈴，順順的走都過得去。

稻香平交道位在香源路、廣賢一街路口，附近路口複雜，鐵道與道路呈斜叉狀，其中西向東長約47公尺，東向西深41.2公尺，過去在柵欄遮斷器放下後，時常發生汽機車來不及通過，被困在槽化線內，甚至發生汽車擦撞列車案件，十分危險，被當地人稱為「死亡陷阱」。

台鐵公司與吉安鄉公所為解決平交道周邊交通問題，不僅縮短縱深至20公尺，減少車輛滯留時間，同時設置安全島改善遮斷桿長不足的問題，現在過鐵軌後安全島強制車輛分道前進，周遭紅綠燈秒數也有改善。

台鐵公司花蓮電務段表示，稻香平交道周邊交通問題去年獲改善後，幾乎沒有再發生車輛受困的狀況，目前未接獲昨天有車輛受困在稻香平交道的案件，研判是個人因素所致。呼籲民眾聽到平交道警鈴響起時，應趕快在遮斷器前停車，不要抱持僥倖心態硬闖，若在平交道範圍內，則應盡快通過。

台鐵花東線吉安鄉稻香平交道曾因路口縱深長，經常發生車輛來不及通過，被遮斷器擋下卡在平交道上，台鐵公司以縮短縱深、設置安全島等方式改善。本報資料照片
台鐵花東線吉安鄉稻香平交道曾因路口縱深長，經常發生車輛來不及通過，被遮斷器擋下卡在平交道上，台鐵公司以縮短縱深、設置安全島等方式改善。本報資料照片

台鐵 花蓮

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