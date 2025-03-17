網路認老公陷愛情陷阱 3熟女幫收款淪車手林口警逮5人

新北市林口警方日前破獲3起詐騙案，逮捕3名車手及2名監控手。警方調查發現該詐團假冒名人「陳文茜」、經濟部前部長「陳瑞隆」名義詐騙，而3名車手竟是身陷詐團愛情陷阱，被利用前去收款的熟女。警方詢後依詐欺及洗錢罪嫌將5人送辦。

據了解，林口警日前接獲41歲姚男報案遭詐騙20萬元，警方得知詐團要求姚男再付20萬元，於是要姚男假意配合約定3日面交，當場逮捕61歲車手李女及19歲蔡姓監控手。

警方溯源車手手機資料時，發現車手曾於2月25日向57歲李婦面交600萬元，警方前往李女住處告知後李女才驚覺被詐，懊惱的說已經付了2100萬元。不料詐團食髓知味要李婦再出金650萬才能辦理現金提領，警方於10日面交時當場逮捕52歲車手任女。

10日警方又接獲51歲吳女報案稱遭投資詐騙50萬元，警方當天趁面交時逮捕44歲車手江女及25歲林姓監控手。經檢視車手手機對話記錄，發現指示江姓車手前來面交的嫌犯竟與前2案均為同一組詐騙集團。