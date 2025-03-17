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網路認老公陷愛情陷阱 3熟女幫收款淪車手林口警逮5人
新北市林口警方日前破獲3起詐騙案，逮捕3名車手及2名監控手。警方調查發現該詐團假冒名人「陳文茜」、經濟部前部長「陳瑞隆」名義詐騙，而3名車手竟是身陷詐團愛情陷阱，被利用前去收款的熟女。警方詢後依詐欺及洗錢罪嫌將5人送辦。
據了解，林口警日前接獲41歲姚男報案遭詐騙20萬元，警方得知詐團要求姚男再付20萬元，於是要姚男假意配合約定3日面交，當場逮捕61歲車手李女及19歲蔡姓監控手。
警方溯源車手手機資料時，發現車手曾於2月25日向57歲李婦面交600萬元，警方前往李女住處告知後李女才驚覺被詐，懊惱的說已經付了2100萬元。不料詐團食髓知味要李婦再出金650萬才能辦理現金提領，警方於10日面交時當場逮捕52歲車手任女。
10日警方又接獲51歲吳女報案稱遭投資詐騙50萬元，警方當天趁面交時逮捕44歲車手江女及25歲林姓監控手。經檢視車手手機對話記錄，發現指示江姓車手前來面交的嫌犯竟與前2案均為同一組詐騙集團。
被逮的3名車手61歲李女、52歲任女及44歲江女均無業，3人供稱是在網路上認識1名男子，雙方相談甚歡陷入愛河並互稱老公老婆，再依「老公」指示幫公司收款，可以收取一定比例的報酬，不知道竟成詐騙車手。警方詢後將3名女車手與2名監控手依詐欺、洗錢防制法移送法辦，並深入追查詐團上遊。
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