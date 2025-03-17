聯結車右轉碰撞單車…北投77歲婦慘死輪下 駕駛：沒看到人
康姓男子今早駕駛聯結車行經台北市北投區承德路七段，轉入巷弄時碰撞騎乘腳踏車的吳姓女子，吳女遭捲入車底、頭部重創，當場死亡，警方初查康男酒測值為0，不排除康男駕車視覺死角釀禍，後續將依過失致死罪嫌送辦。
台北市消防局表示，今早9時47分獲報，北投區承德路七段一處巷口發生事故，現場一名年約60歲女子被捲入聯結車底，救護人員到場時，女子已明顯死亡。
警方初查，42歲康男駕車沿承德路七段往南行，右轉進入巷弄時，碰撞右側77歲吳女單車，吳女頭部受明顯外傷，當場傷重不治。
經查，康男酒測值為0，供稱案發時「沒看到人」，不排除因聯結車轉彎時形成視覺死角釀禍，將持續釐清事故原因及肇事責任，全案詢後將依過失致死罪嫌送辦康男。
警方呼籲，駕駛大型車輛應注意視覺死角及車前狀況，並隨時採取必要安全措施，以維護行車秩序與安全。
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