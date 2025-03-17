烏龍報警抓1女童 誠品道歉：保全過度緊張與規範不合
台中市魏姓女子15日帶著2名年幼女兒到誠品480逛街，未料被指竊盜遭5名員警帶回派出所，讓10歲女童飽受驚嚇，一直哭說對不起。事後證實烏龍一場，誠品今出面致歉，表示店內合作保全過度緊張、擅自通知警方到場，與規範流程不一，後續將會與保全公司檢討，妥善規劃未來做法。
誠品生活說明，首先針對這件事情讓媽媽和小朋友感到不安、驚嚇到小朋友，我們深感抱歉。昨天下午與媽媽連繫上了，媽媽告訴我們其實他很喜歡480，我們非常抱歉帶給她們困擾！雙方溝通平和。由於媽媽表達這幾天比較忙，誠品也已表達之後在她方便的時間，將當面致意表達歉意。
此事因為貼拍機廠商與保全過度緊張、過度反應導致誤判而逕自通知警方，這不是店內規範的流程，已立即和廠商與保全公司詳細溝通與檢討改進。對於此事驚動警方並驚嚇到顧客，誠品與廠商及保全都感到很自責。
最後非常謝謝警方的協助，以後我們會和合作的保全公司進行更多的訓練以確保能更妥善謹慎地處理類似的突發狀況。
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