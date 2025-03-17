烏龍報警抓1女童 誠品道歉：保全過度緊張與規範不合

台中市魏姓女子15日帶著2名年幼女兒到誠品480逛街，未料被指竊盜遭5名員警帶回派出所，讓10歲女童飽受驚嚇，一直哭說對不起。事後證實烏龍一場，誠品今出面致歉，表示店內合作保全過度緊張、擅自通知警方到場，與規範流程不一，後續將會與保全公司檢討，妥善規劃未來做法。

誠品生活說明，首先針對這件事情讓媽媽和小朋友感到不安、驚嚇到小朋友，我們深感抱歉。昨天下午與媽媽連繫上了，媽媽告訴我們其實他很喜歡480，我們非常抱歉帶給她們困擾！雙方溝通平和。由於媽媽表達這幾天比較忙，誠品也已表達之後在她方便的時間，將當面致意表達歉意。

此事因為貼拍機廠商與保全過度緊張、過度反應導致誤判而逕自通知警方，這不是店內規範的流程，已立即和廠商與保全公司詳細溝通與檢討改進。對於此事驚動警方並驚嚇到顧客，誠品與廠商及保全都感到很自責。