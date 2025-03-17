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想找過世母？ 熱炒老闆與妹住處一死一生 檢警再查工具痕跡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區民宅昨傳燒炭案件一死一生，檢警今將釐清案發經過。圖／本報資料照
台中市北區民宅昨傳燒炭案件一死一生，檢警今將釐清案發經過。圖／本報資料照
台中市陳姓男子在北區經營熱炒店，昨天委由友人通報警消，他與同母異父的妹妹在住處尋短，但妹妹已身亡，陳被帶回警詢。據查，現場木炭等器材都是由陳所購買，透露因與妹妹生活都不如意，案發前一天凌晨飲酒後，「想去找已過世的母親」，才相約尋短，檢警今已完成相驗，下午將由檢察官釐清，是否涉及加工自殺等刑責。

據查，陳姓男子（52歲）已離婚，在北區經營一間熱炒店已多年，育有兒子，陳在昨天下午時，向友人通知，陳與同母異父的林姓妹妹（45歲）凌晨相約在住處四樓尋短，不過醒來時發現，妹妹已無生命跡象，救護車到場確認，林女已屍僵，明顯死亡，現場留有木炭等器具。

據瞭解，林女已離婚，育有女兒，沒有住在該處，根據監視器畫面，林女在案發前的確在該處熱炒店與陳男喝酒，涉案的木炭等器具，也是由陳男所購買。

陳男被帶回警詢，陳透露，因為生活不如意，案發前與妹妹喝酒聊天，也得知妹妹生活不如意，雖然已很久沒聯絡，但都想起已死亡多時的母親，「想一起去找死去的母親」，才會想不開。

全案今早在台中殯儀館相驗，檢察官指示明日解剖遺體，釐清死因，不過根據初驗，林女外觀沒有遭外力毆打、受到強制力約束的情況，檢察官今天下午將訊問陳男，釐清是否涉及加工自殺等刑責。

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