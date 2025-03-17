被誤當小偷被帶走該怎麼辦？ 律師：警未聲明犯何罪可拒絕

台中母女三人前天在商場被誤當小偷帶到派出所，台中市長盧秀燕今天向女童道歉，律師徐承蔭提出三項建議，民眾遇到類似情形該如何自保和應對。

這位媽媽帶二名國小女兒在台中商場被誤會是小偷，5名警察圍住她們時，律師徐承蔭建議莫急莫慌，他說多數人被警察攔檢時，第一時間常很錯愕，此時告訴自己「冷靜」，警察行使職權有「警察職權行使法」規定限制，例如依該法第4條規定，警察行使職權時，應著制服或出示證件，並且應告知原因。如果警察沒有符合這規定，人民可以拒絕。

且有合理懷疑有犯罪嫌疑或有可能犯罪情形等原因才能攔檢，如果已查明身分，在無犯罪嫌疑或其他法定情形，不得無故限制人民的人身自由。

如以人民為犯罪嫌疑人調查犯罪時，需先明確告知犯罪嫌疑及所有罪名、有權保持緘默、可以委任律師及聲請調查有利的證據。

他說，如果警察要強制將人民帶離，干預人民的自由時，須符合該法等規定，例如通緝犯、現行犯，或者準現行犯，或其他符合緊急拘提等拘捕要件，且必須符合比例原則，也必須注意人民名譽等權益，以符合無罪推定原則及偵查不公開原則；母女3人當時仍未查出有犯罪事實，不符合現行犯等拘捕要件。