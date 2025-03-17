快訊

翻轉英特爾3套劇本 陳立武不分拆晶圓代工

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名職業「魅力無限」：業績直衝天際

金秀賢、金賽綸2015年就被拍？ 「女方家門口」照網瘋傳

母女逛街被誣小偷 綠營議會黨團批台中警：疏於查證 濫用警力

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中魏姓母女15日逛誠品408百貨，因小女兒（10歲）在拍貼機包廂內蹲下，被烏龍報案指為竊賊，六分局市政所五警到現場，將母女請回派出所，女孩到派出所內嚇得一直哭說對不起！母親寫信給市長盧秀燕，身為台灣媽媽，能不擔心害怕？人權何在？市長盧秀燕今向小女孩說對不起，市議會民進黨團要求盧市長與警察局長李文章要負責，並出來道歉！

民進黨團總召王立任與多位議員今開記者會，指此是荒謬案件，一，警方未經查證，未向家屬告知犯罪事實，便在商場大庭廣眾下直接攔查母女三人；二未供合理解釋下就帶走母女，導致小女孩一驚嚇大哭，一直哭對不起；三，12歲大女兒到文具區，員警就要求母親與小女兒到派出所，魏女堅持等大女兒會合才肯走。

議們員質疑， 12歲以下的兒童，不論是刑法或少年事件處理法都不適用此案，加上員警在現場一直未明白告知盤查原因，且12以下兒童不適用司法程序，警方不宜將兒童帶回警局調查，執勤過程簡直荒謬。

王立任說，去年忠信國小事件，員警到校園內帶走小六男生到派出所作筆錄，台中警方執勤「無底線」「有沒有能力保護兒童的基本人權？」議員們要求警察局長李文章才說要訂定sop，言猶在耳，現在又出誠品事件，議員們質疑「將帥無能」市長盧秀燕與警察局長李文章都應出面，向母女三人與社會大眾道歉！教育局也應關心學童心理創傷。

民進黨議員張芬郁、陳淑華、張玉嬿、李天生、林德宇、黃守達、張家銨等人參加記者會。

台中市長盧秀燕今天稍早受訪表示，她有收到這位媽媽的信，將心比心，她非常了解小女孩和媽媽被冤枉非常委屈，向女童說：「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起，真的很抱歉，驚嚇到妳了」。

盧秀燕說，她說整件事情，誠品百貨和保全公司沒有第一時間進行事實查證，就誣賴逛商場民眾，對信賴商場的消費者而言，她認為這是非常不好的行為「還亂報案，濫用警力」。

台中市議會民進黨團議員怒批員警處理誠品408烏龍案，過程荒謬，要求市長盧秀燕與警察局長李文章出來道歉。記者陳秋雲／攝影
台中市議會民進黨團議員怒批員警處理誠品408烏龍案，過程荒謬，要求市長盧秀燕與警察局長李文章出來道歉。記者陳秋雲／攝影

小女兒 盧秀燕 警察

延伸閱讀

影／逛商場被誤當小偷 盧秀燕向童道歉：真的很抱歉 驚嚇到妳了

民進黨宣講劍指盧秀燕 卻講不清三大建設中央未補助

影／大罷免白熱化…卓揆全台宣講第一站到台中 盧秀燕反應曝

日本取經 市長盧秀燕：台中大巨蛋將採商業複合經營

相關新聞

影／逛商場被誤當小偷 盧秀燕向童道歉：真的很抱歉 驚嚇到妳了

台中母女3人前天在商場被誤當小偷帶到派出所，國小女童驚嚇大哭，台中市長盧秀燕今天向女童說：「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對...

北投女騎單車碰撞聯結車遭捲輪下 警消到場已明顯死亡

台北市北投區承德路七段一處巷口今早9時許發生一起死亡車禍，年約60歲女子騎乘腳踏車碰撞一輛聯結車，被捲入輪下，警消到場時...

扯！酒駕男連撞1車13機車如打保齡球 1人傷車毀滿地殘

桃園市一名25歲莊姓男子今天凌晨喝酒後，駕駛轎車沿中壢區環中東路往平鎮方向行駛，在環中東路、振興路口前，車子失控偏移，猛...

獨／浴缸60公分水深僅20公分…3歲童卻溺斃 父：有感冒

台中市北屯區3歲男童昨晚在住家浴室溺水，送醫不治，當時男童的鄭姓父親正在照料1歲女兒吃晚餐，男童獨留浴室玩水，鄭男察看男...

想找過世母？ 熱炒老闆與妹住處一死一生 檢警再查工具痕跡

台中市陳姓男子在北區經營熱炒店，昨天委由友人通報警消，他與同母異父的妹妹在住處尋短，但妹妹已身亡，陳被帶回警詢。據查，現...

被誤當小偷被帶走該怎麼辦？ 律師：警未聲明犯何罪可拒絕

台中母女三人前天在商場被誤當小偷帶到派出所，台中市長盧秀燕今天向女童道歉，律師徐承蔭提出三項建議，民眾遇到類似情形該如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。