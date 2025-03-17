母女逛街被誣小偷 綠營議會黨團批台中警：疏於查證 濫用警力

台中魏姓母女15日逛誠品408百貨，因小女兒（10歲）在拍貼機包廂內蹲下，被烏龍報案指為竊賊，六分局市政所五警到現場，將母女請回派出所，女孩到派出所內嚇得一直哭說對不起！母親寫信給市長盧秀燕，身為台灣媽媽，能不擔心害怕？人權何在？市長盧秀燕今向小女孩說對不起，市議會民進黨團要求盧市長與警察局長李文章要負責，並出來道歉！

民進黨團總召王立任與多位議員今開記者會，指此是荒謬案件，一，警方未經查證，未向家屬告知犯罪事實，便在商場大庭廣眾下直接攔查母女三人；二未供合理解釋下就帶走母女，導致小女孩一驚嚇大哭，一直哭對不起；三，12歲大女兒到文具區，員警就要求母親與小女兒到派出所，魏女堅持等大女兒會合才肯走。

議們員質疑， 12歲以下的兒童，不論是刑法或少年事件處理法都不適用此案，加上員警在現場一直未明白告知盤查原因，且12以下兒童不適用司法程序，警方不宜將兒童帶回警局調查，執勤過程簡直荒謬。

王立任說，去年忠信國小事件，員警到校園內帶走小六男生到派出所作筆錄，台中警方執勤「無底線」「有沒有能力保護兒童的基本人權？」議員們要求警察局長李文章才說要訂定sop，言猶在耳，現在又出誠品事件，議員們質疑「將帥無能」市長盧秀燕與警察局長李文章都應出面，向母女三人與社會大眾道歉！教育局也應關心學童心理創傷。

民進黨議員張芬郁、陳淑華、張玉嬿、李天生、林德宇、黃守達、張家銨等人參加記者會。

台中市長盧秀燕今天稍早受訪表示，她有收到這位媽媽的信，將心比心，她非常了解小女孩和媽媽被冤枉非常委屈，向女童說：「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起，真的很抱歉，驚嚇到妳了」。