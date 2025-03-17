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台中賓士引擎蓋擋視線拒檢落跑 警4小時後抓到人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局文正所在昨天下午行經西區時，發現一輛賓士轎車違停，警方前往盤查，懷疑是懸掛假牌，要求駕駛打開引擎蓋受檢時，涉案駕駛不顧引擎蓋擋住前擋風玻璃視線，仍冒險開走，警方事隔4小時後，在南區停車場查獲該車，另外也查到涉案陳姓男子，將依公共危險等罪送辦。

第二警分局文正所在昨天下午3時許，押解人犯行經西區篤行路時，發現一輛灰色賓士車違規停車在超商前，警方查詢車籍資料，發現車輛顏色明顯不符，當下即要求該車駕駛，將車輛引擎蓋打開，檢視其車身編號。

涉案男駕駛打開引擎蓋後，隨即跳上駕駛座，不顧引擎蓋擋住前擋風玻璃，駛上道路逃逸，警方通報攔截圍捕，在該車後方安全距離處尾隨待機，但該車駕駛人持續出現危險駕駛行為。

警方為避免危害其他用路人及自身安全，在北區西屯路與英才路口附近停止尾隨。

第二警分局後續追查，昨晚8時許，在南區一處停車場內查獲該車，另通知涉案的陳姓車主（28歲）到案，陳辯稱，僅是要將車開去交易，對於為何拒絕警方盤查，冒險開車上路，沒有多作說明。

警方將依公共危險罪，將陳男送辦，至於涉及偽造車牌部分，將向監理站釐清，陳男昨天開車逃逸，涉犯交違規部分，也將依法告發。

第二分局分局長鍾承志表示，使用偽造車牌除可依道路交通管理處罰條例第12條規定，處1萬800元罰鍰外，還會觸犯刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書等罪，最高可處1年有期徒刑，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

台中市第二警分局昨天攔查一輛賓士車疑懸掛假牌，涉案駕駛不顧引擎蓋擋住視線，冒險上路，警方晚間查到涉案陳男。圖／摘自社會事新聞影音
台中市第二警分局昨天攔查一輛賓士車疑懸掛假牌，涉案駕駛不顧引擎蓋擋住視線，冒險上路，警方晚間查到涉案陳男。圖／摘自社會事新聞影音

停車場 擋風玻璃 監理站

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