扯！酒駕男連撞1車13機車如打保齡球 1人傷車毀滿地殘

中壢區環中東路振興路口前酒駕車禍，撞毀1轎車13普重機車，如打保齡球滿地車毀倒地零件散落。圖／警方提供 桃園市一名25歲莊姓男子今天凌晨喝酒後，駕駛轎車沿中壢區環中東路往平鎮方向行駛，在環中東路、振興路口前，車子失控偏移，猛力衝撞路旁轎車、機車連環撞，造成路旁1輛轎車車頭全毀、13輛普重機車被撞車身斷裂、如「打保齡球」滿地東倒西歪，網友PO 文「怎麼撞的，有夠扯」！

中壢警方今天上午表示，莊男酒後駕車，直行環中東路往平鎮方向，行經環中東路、振興路口前，莊男車向右偏移，失控連續撞擊路邊停放的轎車及一排機車，造成莊男車子毀損，被撞1輛轎車、13輛普重機車滿地倒下，機車、零件斷裂滿地一片慘狀，車禍造成莊男頭部、手部受傷，莊男酒測值0.51超標，莊男坦承酒後開車，警詢後將他依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

這起酒駕車禍事故發生，網友PO網引起熱議，網友批評，「不知道怎麼撞的，有夠扯，賠慘嘍」，網友好奇說，有人知道這樣要賠多少嗎？ 好想看苦主們的估價單！也有網友留言，環中東路已經算大，彎路也沒有很大，為什麼常常撞車車禍？

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