快訊

翻轉英特爾3套劇本 陳立武不分拆晶圓代工

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名職業「魅力無限」：業績直衝天際

金秀賢、金賽綸2015年就被拍？ 「女方家門口」照網瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

影／逛商場被誤當小偷 盧秀燕向童道歉：真的很抱歉 驚嚇到妳了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中母女3人前天在商場被誤當小偷帶到派出所，國小女童驚嚇大哭，台中市長盧秀燕今天向女童說：「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起，真的很抱歉，驚嚇到妳了」。

台中市長盧秀燕今天受訪表示，她有收到這位媽媽的信，將心比心，她非常了解小女孩和媽媽被冤枉非常委屈，她說整件事情，誠品百貨和保全公司沒有第一時間做事實查證，就誣賴逛商場民眾，對信賴商場的消費者而言，她認為這是非常不好的行為，「還亂報案，濫用警力」。

盧秀燕表示，誠品公司和保全公司要做善後處理，警察接到報案一定要到現場處理，但處理過程不夠細膩， 也造成孩童驚嚇，也不夠好，她要求警方檢討改善。

盧秀燕向小女孩說「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起，真的很抱歉，驚嚇到妳了」，還好真相大白，大家都知道妳是委屈的，被冤枉的。

盧秀燕表示，誠品和保全公司沒到現場查證就報案，誣賴民眾需要檢討，也會究責，沒有事實就亂報案浪費警力，警方處理是合法，但不夠細膩，做得不夠好，也會檢討改善。

台中母女三人在商場被誤當小偷帶到派出所，台中市長盧秀燕今天向女童道歉。記者游振昇／翻攝
台中母女三人在商場被誤當小偷帶到派出所，台中市長盧秀燕今天向女童道歉。記者游振昇／翻攝

盧秀燕

延伸閱讀

民進黨宣講劍指盧秀燕 卻講不清三大建設中央未補助

影／大罷免白熱化…卓揆全台宣講第一站到台中 盧秀燕反應曝

日本取經 市長盧秀燕：台中大巨蛋將採商業複合經營

台中大巨蛋獎落誰家？市長盧秀燕：非我能決定

相關新聞

影／逛商場被誤當小偷 盧秀燕向童道歉：真的很抱歉 驚嚇到妳了

台中母女3人前天在商場被誤當小偷帶到派出所，國小女童驚嚇大哭，台中市長盧秀燕今天向女童說：「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對...

北投女騎單車碰撞聯結車遭捲輪下 警消到場已明顯死亡

台北市北投區承德路七段一處巷口今早9時許發生一起死亡車禍，年約60歲女子騎乘腳踏車碰撞一輛聯結車，被捲入輪下，警消到場時...

扯！酒駕男連撞1車13機車如打保齡球 1人傷車毀滿地殘

桃園市一名25歲莊姓男子今天凌晨喝酒後，駕駛轎車沿中壢區環中東路往平鎮方向行駛，在環中東路、振興路口前，車子失控偏移，猛...

獨／浴缸60公分水深僅20公分…3歲童卻溺斃 父：有感冒

台中市北屯區3歲男童昨晚在住家浴室溺水，送醫不治，當時男童的鄭姓父親正在照料1歲女兒吃晚餐，男童獨留浴室玩水，鄭男察看男...

被誤當小偷被帶走該怎麼辦？ 律師：警未聲明犯何罪可拒絕

台中母女三人前天在商場被誤當小偷帶到派出所，台中市長盧秀燕今天向女童道歉，律師徐承蔭提出三項建議，民眾遇到類似情形該如何...

母女逛街被誣小偷 綠營議會黨團批台中警：疏於查證 濫用警力

台中魏姓母女15日逛誠品408百貨，因小女兒（10歲）在拍貼機包廂內蹲下，被烏龍報案指為竊賊，六分局市政所五警到現場，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。