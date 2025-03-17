影／逛商場被誤當小偷 盧秀燕向童道歉：真的很抱歉 驚嚇到妳了

台中母女3人前天在商場被誤當小偷帶到派出所，國小女童驚嚇大哭，台中市長盧秀燕今天向女童說：「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起，真的很抱歉，驚嚇到妳了」。

台中市長盧秀燕今天受訪表示，她有收到這位媽媽的信，將心比心，她非常了解小女孩和媽媽被冤枉非常委屈，她說整件事情，誠品百貨和保全公司沒有第一時間做事實查證，就誣賴逛商場民眾，對信賴商場的消費者而言，她認為這是非常不好的行為，「還亂報案，濫用警力」。

盧秀燕表示，誠品公司和保全公司要做善後處理，警察接到報案一定要到現場處理，但處理過程不夠細膩， 也造成孩童驚嚇，也不夠好，她要求警方檢討改善。

盧秀燕向小女孩說「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起，真的很抱歉，驚嚇到妳了」，還好真相大白，大家都知道妳是委屈的，被冤枉的。