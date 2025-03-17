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13歲飆風少年騎單車遊竹圍 卻迷路腳抽筋跌倒警助返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區13歲少年昨下午與同學騎自行車到竹圍漁港玩，返家途中迷路，員警協助2人返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區13歲少年昨下午與同學騎自行車到竹圍漁港玩，返家途中迷路，員警協助2人返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區13歲許姓少年昨下午與同學騎自行車到竹圍漁港玩，兩人返家途中不小心走錯路迷失方向，結果許姓少年騎到腳抽筋跌坐路邊，巡邏員警見狀上前關心，確認兩人身體無礙，後續以巡邏車引導至2人熟悉的地方，幫助他們順利返家。

大園警方昨下午3時許巡邏行經台15甲線，發現2名少年在路邊徬徨無助，其中一名少年跌坐在地不斷按摩著小腿，自行車也倒在身旁，員警見狀立即上前關心。

許姓少年向警方表示，他們從蘆竹騎自行車到竹圍漁港玩，回程時卻不小心騎錯路，不知身在何處只能憑感覺沿著大馬路一直騎，但可能是天氣太冷，騎到一半小腿突然抽筋，才導致他重心不穩摔車倒地。

員警見2人身體並無大礙，在得知他們住在蘆竹地區後，隨即以巡邏車慢行在前方引導，指引兩人回到熟悉的路後自行返家，讓少年們對於警察的積極熱心深深表示感謝。

桃園市蘆竹區13歲少年昨下午與同學騎自行車到竹圍漁港玩，返家途中迷路，員警協助2人返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區13歲少年昨下午與同學騎自行車到竹圍漁港玩，返家途中迷路，員警協助2人返家。記者周嘉茹／翻攝

無助 自行車

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