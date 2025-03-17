高雄城中城奪46死 社宅爆停工災戶感慨「我們被忘了」

高雄鹽埕區「城中城」大樓火災釀46死。本報資料照片 高雄「七賢安居」社宅因統包公司出現財務危機，工程停擺逾5個月無復工跡象，招標期限未知。七賢安居原為城中城大火受災戶安置基地，災民等了3年半仍看不到完工，善款餘額能否支應未來租金充滿未知數，城中城住戶趙維新感慨，「我們好像被市府給遺忘了」。

2021年10月16日城中城大火奪走46條人命，造成43人受傷，生還的住戶在市府協助下，利用善款補貼租金，城中城原址則拆掉改建成公園，盼陽光照進這個悲劇之地。

當時為了加速拆除，高雄市長陳其邁選定七賢國中舊址興建設宅，並強調七賢安居最重要的目標之一是要安置城中城受災戶，讓受災戶、屋主得以優先承租。

2022年12月30日，七賢安居動工，原定2028年完工，卻傳出興建統包公司出現財務危機，去年10月已停工，迄今5個月無復工跡象，基地地基仍未完成，國家住都中心今年2月已終止契約，將重新招標。

今城中城住戶聽聞七賢安居停擺，原定完工期程未知，對於未來前景感到悲觀，曾在城中城大樓擔任主委的屋主趙維新感慨，「我們好像被市府給遺忘了」。

城中城雖然老舊，但月租金僅需2500至3000元，對社會弱勢族群來說，負擔小，如今在外租屋，每月租金已是城中城3倍起跳，因受災戶普遍年紀大，工作能力有限，無法負擔高昂租金，雖有補助，但扣掉租金，生活壓力仍大。

趙維新說，市府於火災後每2年補助36萬元租金，今年城中城將滿4年，但還有沒有下一一次的租金補助都不知道，究竟善款還剩多少，她也問不到答案，若今年沒了租金補貼，社宅也還沒好，生活恐更難過。