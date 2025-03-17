誠品480保全誤報竊案母女被警帶走 網幾乎一面倒：不敢再去逛

誠品生活480的ig，昨天起出面網友幾乎一面倒評論。圖／取自誠品生活480ig 一位媽媽前天帶二名國小女兒逛台中商場，突然被多名警察攔住帶回派出所，這位媽媽驚嚇不知所措，小女兒在派出所害怕大哭，查出是誤報竊盜烏龍一場，此事件引起各方討論，許多網友在商場「誠品生活480」灌爆臉書和IG，許多人留言說本來想帶小孩去逛，現在不敢去。

魏姓女子前天帶二名女兒逛誠品480驚魂記，她寫信問台中市長盧秀燕，「我們都身為台灣媽媽，這難道不讓人擔心害怕嗎？」商場「誠品生活480」道歉表示將檢討改善；警方將報案保全，依誣告、妨害自由及妨害名譽等罪嫌後續偵辦。

誠品生活480表示，將與保全公司及品牌廠商檢討改善處理程序，很抱歉造成顧客驚擾，會持續關懷慰問，這位媽媽寒心說，這種情形應該在極權國家才可能遇到！

誠品480臉書和IG昨天起湧入大量留言，誠品IG一項宣傳「你知道嗎！」網頁，被網友改編成「你知道來台中誠品480會無緣無故被當成小偷抓走嗎？」有網友留言，本來不知道，現在知道不敢再去。

另有網友在誠品480臉書留言，逛個街被當小偷，以後誰還敢去逛，有人感嘆此品牌名為「誠品」，竟發生此事；許多人不認同業者和警方作法，此誤解已造成女童心裡極大傷害和陰影。

魏姓女子前天中午帶小學四年級和六年級女兒到台中市西屯區市政路一處大樓商場，她們中午在誠品480用完餐後，從B1往上逛街，逛到五樓誠品時，她說在兒童區突然被5位以上身穿警察制服的警員攔住去路，詢問她身分證字號後，就要把她和小女兒帶到警察局。

魏女表示，到第六分局市政派出所，警方一開始把她們當犯人一樣安排在有兩個手銬的位置，沒提出竊盜證據，過了半小時，警方帶她們到警察休息室後，有警員解釋是誤會，沒有監視器也沒有發現機器被破壞，拍貼機廠商也打電話到警局和她通電話，說他有看到一個小女孩一直在按螢幕後，突然蹲下，他以為小孩拿一字起子，破壞下方放錢的設備，才趕緊通知商家檢查機器下方。

台中市第六分局說明，前天中午一時接獲「誠品生活480」百貨公司報案，指稱有物品遭竊，犯嫌仍於現場徘徊，警方為求慎重，由三名員警及二名實務訓練生到場了解，當日適逢假日，商場來往人潮眾多，員警為保障當事人權益及名譽，先將其請離商場，待釐清事實，確認係報案內容有誤後，依法進行後續偵辦。

林姓保全接獲服務台通知位於商場拍貼機遭到破壞，該樓層樓管提供涉嫌人照片，向警方報案後指稱魏女為竊嫌，員警到場即向雙方詢問事發經過，案發地點屬公眾得出入之場所，且周遭尚有其他逛街民眾，警方在考量當事人名譽後，決定先請魏女等人隨同員警回距商場10公尺的派出所等候，並未使用逮捕等強制行為。

警方派員陪同保全到拍貼機取證，經查該廠商僅因機器出現異常即認遭人破壞偷竊，林男未盡查證義務即向警方報案，並擅自留置魏女及其親屬，造成當事人身心受創，針對林男行為警方已主動依誣告、妨害自由及妨害名譽等罪嫌進行後續偵辦。

第六分局強調，警方辦案件皆以事實為依歸，釐清事實過程需要時間，在確認魏女等人無嫌疑後，即請當事人離去，並返回偵辦報案人誣告、妨害名譽及妨害自由等刑事責任。員警處置尚無違反程序之情事，惟請民眾返所過程中，另員警請民眾返所過程中，員警說明不足部分，日後將加強員警教育訓練，以避免類此案件再次發生。

警方表示，員警現場未積極確認案件事實，請民眾返所過程中又未盡妥適說明之責，處事有欠周延，該分局已對員警行政處分。