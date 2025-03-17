面交手機演成街頭追逐賽 警及路人追捕200米順利逮人

彰化縣楊姓男子本月15日透過網路購買iPhone 16 Pro，卻在面交時，拿了手機拔腿狂奔，賣家李女夫妻大聲呼喊及追逐，李女還因此跌倒，除4名員警外，還有路的外送員都加入追捕行列，最後追了200多公尺，才成功將他攔下，警詢後，依侵占及強制罪嫌移送法辦。

警方指出，李姓女子（35歲）透過臉書與24歲楊姓男子交易手機，相約本月15日中午在彰化市某銀行前面交，李女由丈夫陪同到場。不料，交易過程中，楊男接過iPhone 16 Pro後，即拔腿狂奔。

李女夫妻當下從後追逐，李女在追逐過程中跌傷，還起身再追，他們並沿途高喊求助，因而引起路人關注，一名路過的外送員見狀，立即騎機車加入「追逐戰」。

彰化警分局民生路派出所獲報後，副所長邱重興率警員洪榮斌、陳俊佑、龔培鈞等4名員警立即趕赴現場加入圍捕行列，最終在警民合力下，在中正路與和平路口將李嫌攔下，成功將楊男逮捕，結束這場「追逐賽」。

警方調查，楊姓嫌犯利用面交機會企圖侵占手機，因被害人夫妻大聲呼救，才讓嫌犯無法順利逃脫。警方也將深入調查楊男是否涉及其他類似不法案件。