獨／浴缸60公分水深僅20公分…3歲童卻溺斃 父：有感冒

台中市北屯區3歲男童昨晚在住家浴室溺水，送醫不治，當時男童的鄭姓父親正在照料1歲女兒吃晚餐，男童獨留浴室玩水，鄭男察看男童狀況後，趕緊通知警消，但回天乏術。經查，該案發浴缸約60公分，水深僅20公分，男童是溺水或有其他疾病原因導致，今將由檢察官釐清。

據了解，從事業務工作的鄭男昨晚被帶回派出所詢問時，十分自責、難過，在外工作的妻子也趕到派出所了解狀況，夫妻二人痛失愛子，神情哀戚。

據查，案發地點的浴缸深度約60公分，水深約20多公分，依照3歲男童正常發展身高約80公分至100公分，即使坐在浴缸內，應不至於溺水，男童近日也因感冒有就醫，是否因疾病引發或有其他狀況，今天將由檢察官與法醫相驗釐清。

經查，鄭姓男子（39歲）與妻子育有一對3歲、1歲的子女，昨天由鄭男帶子女外出遊憩，傍晚才返回北屯區東光路住處，妻子出門工作。

一對子女由鄭男「一打二」，先餵食女兒晚餐，另讓稍長的兒子獨留在浴室內浴缸泡澡，時隔十多分鐘後，因鄭男未聽到在浴室的兒子聲音，前往查看，才發現兒子已在浴缸內無反應，疑似溺水，趕緊聯絡救護車到場。

救護車到場時，男童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍在昨晚8時許宣告不治。