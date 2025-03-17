妙齡女洗澡被偷窺3次...只罰3千 她：女性安全有何保障？

台南市1名20多歲妙齡女子洗澡時聽見窗戶有聲響，回頭一看驚見陌生男子半張臉在窺視，她嚇得身心受創就醫；經警方調查，在監視器期限內查出陳姓男子總共偷窺3次，依社維法裁罰3千元，她無法接受，質疑偷窺洗澡只罰1千？女性安全該有什麼保障？

被害妙齡女子昨天在threads發文指出，本月3日晚上11時50分左右，她在金華路二段的住家洗澡，浴室窗戶後方是空地停車場；她洗澡中聽到後方有聲響，一開始並未放在心上，直到後來出現更大的聲音，回頭發現窗戶竟被完全打開。

女子指出，接著下一秒，就看到半張陌生男性的臉出現在窗外；她嚇得大叫，馬上關起窗戶，當下非常惶恐與害怕，整個人都在發抖，在浴室來回踱步不知道該怎麼辦時。經跟家人討論，才驚覺之前家人曾在窗外看到一雙手，對方可能不是第一次犯案。

他們在隔天凌晨報警，同時弟弟則去幫忙買消夜，卻在停車場發現一個可疑男子徘徊，他想將人攔下，但對方後來看到警察出現就趕緊逃跑；經調閱監視器，可疑男子就是偷窺者，代表此人被發現後，竟還在停車場徘徊一個小時。

女子表示，之後她沒有一天睡得好，每天睡不超過4小時，讓男朋友十分擔心；她現在只要聽到一點聲響就會害怕地跑去檢查門是否鎖好，每次洗澡都會神經兮兮地盯著窗戶，每次出門都很緊張是否會因報警行為遭到報復，跟陌生男性對上眼就感到害怕。

女子之後自行調閱監視器，仔細過濾2月22日到3月5日的所有畫面，發現此人在2月24日晚上也有偷窺；接連的狀況讓她在本月6日前往看身心科，醫生說是很典型創傷後的應激反應，直到前天她接到警察電話，對方表示已經查出偷窺者是30歲陳姓男子。

警察告知被害女子，經調閱監視器，查出陳姓男子共有三次偷窺行為，陳聲稱是喝醉酒才會亂看，很不好意思，他也不記得是看到男生還是女生；警方調查後，已經將他裁罰3千元罰鍰。女子質疑，不可能三次都是喝醉吧？警察回覆，這部分無法查證。

女子指出，警察告知因為對方沒有使用工具，只能用社會秩序維護法第83條第1項「故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者」來裁罰，告刑法不成立；女子知道，台灣法律就是這樣，但為什麼偷窺人家洗澡，只需要付出1千元代價？

她質疑，未禮讓行人罰6千，偷窺只罰1千，女性的安全，該有什麼保障？現在抓到三次，沒抓到的呢？她請警察能否調查陳姓男子手機是否有偷拍，警察回覆因為沒有證據能證明有偷拍，監視器沒有拍到，只有調到陳爬窗偷看的畫面。

她無奈表示，由於監視器能保存的畫面有期限，對方2月22日之前的犯行已經無法調閱，到最後，她也不知道自己到底被偷看幾次，有沒有被偷拍。

律師黃睦涵指出，依據刑法315-1條第1項「無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，才構成刑事妨害秘密罪，目前法律規定上確實是如此。

黃睦涵表示，這裡指的工具，通常也是指科技設備如手機、眼鏡、手錶等有攝錄功能的儀器，如果是用磚塊、石頭、梯子等爬上去，用普通眼鏡窺視，也不構成以工具或設備窺視；建議被害人可以走民事訴訟程序，依民法第184條第1項請求侵權行為損害賠償。

黃睦涵表示，偷窺絕對是侵犯當事人隱私權，走一般民事訴訟雖然要繳納裁判費，沒有刑事附帶民事免裁判費的便利，但本案有三次偷窺、依社維法裁罰三次的事實；只要勝訴，裁判費也是對方繳納，同時也可以提告來嚇阻對方繼續從事偷窺犯行。