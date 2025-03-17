影／91歲失智翁失蹤 警找到人農民開車幫忙載到派出所
台中一名91歲失智老翁失蹤，兒子焦急報案，東勢警分局東勢派出所員警騎車尋找，在土地公廟附近找到老翁，熱心農民路過主動幫忙，開車載老翁到派出所，警方通知其子接回，警民合作助老翁順利返家。
東勢分局東勢派出所本月7日下午接獲民眾報案，稱其91歲父親失蹤，父親患有輕微失智症狀，家屬心急如焚地在住家附近找尋未果，急忙向警方求助。
報案人說，父親年紀大，腳程應該走不遠，先在住家附近道路來回找尋，找了約1小時後發現仍未見父親身影，立即至東勢分局東勢派出所報案求助，派出所員警積極調閱監視器幫忙查找，東勢所警員詹祐祥接獲報案後，立即到老翁住家附近道路來回協尋。
當天下午在距離報案人住家約1.5公里遠的勢林街土地公廟附近道路發現老翁，老翁僅因疲累而精神狀態不佳，並無大礙，此時，熱心的農民路過，見警方騎警用機車，要載老翁返回派出所不易，農民主動提議幫忙開車載回派出所。家屬接到通知立即至東勢所將老翁接回家中，感謝協尋期間所有幫忙的警察及熱心農民。
東勢派出所長周信忠提醒，若家中有高齡長者，尤其患有失智或相關疾病者，務必加強防範，可透過佩戴定位裝置或身分手環，協助掌握行蹤，降低意外發生的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言