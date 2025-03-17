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影／91歲失智翁失蹤 警找到人農民開車幫忙載到派出所

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名91歲失智老翁失蹤，兒子焦急報案，東勢警分局東勢派出所員警騎車尋找，在土地公廟附近找到老翁，熱心農民路過主動幫忙，開車載老翁到派出所，警方通知其子接回，警民合作助老翁順利返家。

東勢分局東勢派出所本月7日下午接獲民眾報案，稱其91歲父親失蹤，父親患有輕微失智症狀，家屬心急如焚地在住家附近找尋未果，急忙向警方求助。

報案人說，父親年紀大，腳程應該走不遠，先在住家附近道路來回找尋，找了約1小時後發現仍未見父親身影，立即至東勢分局東勢派出所報案求助，派出所員警積極調閱監視器幫忙查找，東勢所警員詹祐祥接獲報案後，立即到老翁住家附近道路來回協尋。

當天下午在距離報案人住家約1.5公里遠的勢林街土地公廟附近道路發現老翁，老翁僅因疲累而精神狀態不佳，並無大礙，此時，熱心的農民路過，見警方騎警用機車，要載老翁返回派出所不易，農民主動提議幫忙開車載回派出所。家屬接到通知立即至東勢所將老翁接回家中，感謝協尋期間所有幫忙的警察及熱心農民。

東勢派出所長周信忠提醒，若家中有高齡長者，尤其患有失智或相關疾病者，務必加強防範，可透過佩戴定位裝置或身分手環，協助掌握行蹤，降低意外發生的風險。

台中市東勢警分局員警找到迷路失智老翁，農民開車幫忙載老翁到派出所。記者游振昇／翻攝
台中市東勢警分局員警找到迷路失智老翁，農民開車幫忙載老翁到派出所。記者游振昇／翻攝

失智症 農民

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