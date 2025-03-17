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獨／台中父昨餵1歲女晚餐 3歲兒單留浴室溺水送醫亡
台中市北屯區民宅昨晚6時許傳有男童溺水，救護車到場時，3歲男童已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治。經查，當時男童父親在家「ㄧ打二」，先餵食1歲女兒晚餐，3歲兒則獨自在浴室玩水，男童父親入浴室時，男童已無動靜，警方今將報請檢察官釐清死因。
經查，鄭姓男子（39歲）與妻子育有一對3歲、1歲的子女，昨天由鄭男帶子女外出遊憩，傍晚才返回北屯區東光路住處，妻子出門工作，由鄭男先餵食女兒晚餐，另讓稍長的兒子獨留在浴室內浴缸泡澡，時隔十多分鐘後，因鄭男未聽到在浴室的兒子聲音，前往查看，才發現兒子已在浴缸內無反應，疑似溺水，趕緊聯絡救護車到場。
救護車到場時，男童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍在昨晚8時許宣告不治。
第五警分局昨晚已通知鄭男到所詢問，通知鑑識人員到場採證，查明案發經過，全案今將報請檢察官相驗，釐清男童死因，查明鄭男是否涉及過失致死或違反兒少法相關責任。
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