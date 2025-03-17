高市1天2件行人被撞 人行道有路緣石 日婦人仍遭撞傷

高市中華路與五福路口的圓環設置行人徒步區，前天1輛車涉衝入擦撞日籍女遊客，遭質疑安全性不足。記者石秀華／攝影 高雄前天一天就有兩件行人遭撞事件。1輛廂型車衝入中華路和五福路圓環行人空間，導致61歲日籍婦人多處骨折，目前還在加護病房救治，市府研議在該處加裝欄杆。

61歲日本籍池田姓母親與30歲兒子來台自助旅遊4天，走在中華三路與五福路口的人行道時，73歲張姓男子駕駛廂型車失控衝上人行道，撞飛池田婦人，造成她全身手腳、身體多處骨折、腹部內出血，昏迷送醫，仍在加護病房觀察。

交通局表示，去年7月改造、增設路緣石以區隔行人空間，依法採路緣石及路側障礙物線、警示標誌，以標線等強化區隔，並簡化行車動線，實施後交通事故已減少20%以上。

記者昨實地勘察，改造的人行道緣石只有20公分高，轎車若朝行人衝過來，毫無阻隔力。從台中到高雄觀光的陳姓女子說，緣石設計太低，至少應和一般人行道一樣高，否則車輛衝過來很危險；帶妻小過馬路的周姓民眾則說，即使緣石提高到人體高度，駕駛習慣不好，一樣衝過來。

市議員張博洋認為，短期內應透過彩色鋪面區分人行道與快車道，能更清楚辨識動線，或在人行道設置欄杆或防撞桿，長期方案則應將人行道提升為實體化步道。

此外，64歲梁姓婦人前天上午走在前鎮區瑞福路斑馬線時，71歲陳姓男子駕車左轉擦撞，她一度倒地不起，身體及手腳多處擦挫傷，幸好送醫救治後無生命危險；警方初步研判，陳男轉彎未禮讓行人先行才肇事。