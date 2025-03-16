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消防署全國災害搜救犬IRO評量 34隊報名、15隊通過

中央社／ 台北16日電

全國災害搜救犬IRO國際評量測驗今天落幕，消防署指出，這次共計34隊報名參加，總計15隊通過評量，其中13隻搜救犬分別通過中、高級評量，可獲得證書並成為正式的搜救犬。

消防署發布新聞稿表示，114年度全國災害搜救犬IRO國際評量測驗於今天落幕，來自全國各地的搜救犬隊伍齊聚一堂，來自官方及民間單位共計34隊災害搜救犬報名參加評量。

經過3天的嚴苛分級測驗，消防署指出，今年總計有2隊通過V級（初級）、6隊通過A級（中級）、7隊通過B級（高級）評量。

其中，通過A、B級的13隊犬隻將可獲得搜救犬證書，成為正式的搜救犬。

根據消防署提供資料顯示，這13隊分別來自於台北市消防局（2隊）、新北市消防局（2隊）、桃園市消防局（1隊）、台中市消防局和台中市警察警犬隊（3隊）、台南市消防局（1隊）、高雄市消防局（1隊）、個人（1隊）和消防署特種搜救隊（2隊）。

消防署說，災害搜救犬的培訓與考核向來是國際搜救標準的重要一環，本次測驗不僅是對搜救犬訓練成果的驗證，更是台灣搜救能量與國際標準接軌的重要展現；測驗活動順利舉辦，也進一步提升台灣與國際搜救犬組織（IRO）的合作關係，並與國際標準接軌，持續精進訓練技術。

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