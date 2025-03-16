影／擋住視線還能溜！台中賓士車翻引擎蓋受檢竟開走 警循線追查

台中市第二警分局文正所今天行經西區，發現一輛賓士轎車違停，警方前往盤查，懷疑是懸掛假牌，要求駕駛打開引擎蓋受檢時，涉案駕駛不顧引擎蓋擋住前擋風玻璃視線，仍冒險開走，警方通報攔截圍捕後，擔心引發其他用路人危害，未再跟車，後續將調閱監視器追查涉案人。

第二警分局文正所在今天下午3時許，押解人犯行經西區篤行路時，發現一輛灰色賓士車違規停車在超商前，警方查詢車籍資料，發現車輛顏色明顯不符，當下即要求該車駕駛，將車輛引擎蓋打開，檢視其車身編號。

涉案男駕駛打開引擎蓋後，隨即跳上駕駛座，不顧引擎蓋擋住前擋風玻璃，駛上道路逃逸，警方通報攔截圍捕，在該車後方安全距離處尾隨待機，但該車駕駛人持續出現危險駕駛行為。

警方為避免危害其他用路人及自身安全，在北區西屯路與英才路口附近停止尾隨。

第二警分局表示，此案後續將持續調查是否有懸掛偽造車牌情事，如有涉及刑責部分，將依法究辦；另就該名駕駛人涉及危險駕駛部分，將於調查後依法製單舉發。

第二分局分局長鍾承志表示，使用偽造車牌除可依道路交通管理處罰條例第12條規定，處1萬800元罰鍰外，還會觸犯刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書等罪，最高可處1年有期徒刑，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。