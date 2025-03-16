來台教書逾20年…71歲美籍教授死亡多日 於汐止獨居住處被發現

曾任職台北某國立大學的71歲美國籍教授，來台教書多年，平日獨居新北市汐止區某公寓，由於近來無音訊，經房東會同警方查看，才發現教授已死亡多日，死因待報請檢方相驗。

這名教授平時獨居在汐止宜興街某公寓，房東日前接獲鄰居告知，教授已多日未有出入跡象且敲門也無人應門，因此，房東擔心發生意外，14日便前往橫科派出所報案。

經會同員警到場打開房門時，驚見教授已經身亡多日，員警現場勘查現場並無打鬥痕跡，亦無外力介入，排除他殺嫌疑，疑因病死亡。房東一時之間不知所措，橫科所所長葉梓銘得知後也熱心協助處理相關後事，以及報請檢方相驗，以釐清死因。

房東向警方指出，教授曾在台北某國立大學教書，兩人相識超過15年，因此，長期以來都無償提供教授住宿。

據了解，依據學校開課資料，這名教授來台教書多年，112學年度仍有開課，迄今20多年。

葉梓銘向中央社記者表示，這名教授平時待人和藹可親，由於不知教授在美國是否還有什麼親友，因此，週一將通知美國在台協會（AIT），連繫教授家人協助處理後續事宜。