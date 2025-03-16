開車打瞌睡「衝進對向車道」 兩車對撞車頭慘毀、2人送醫

張姓男子今天下午開車行駛基隆市湖海路，疑因疲倦打瞌睡，駛入對向車道逆向行駛，並與對向劉姓男子開的轎車對撞，兩人都受傷送醫。警方實施酒測，兩人數值都為0，事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午近3時，接獲湖海路發生兩車對撞的車禍，派遣人車前往救護，將60多歲張男和30多歲劉男送醫。張男表示感覺胸部疼痛，劉男臉部有擦傷，經診治後無大礙。

警方初步調查，張男開車沿湖海路大武崙往外木山方向，靠山壁車道行駛，途中因精神不濟，一不留神睡著了，車子衝進對向車道，與對向劉男駕駛的轎車迎面撞上，兩車的車頭都嚴重受損。

張男和劉男分由消防局救護車送醫，警方到場採證及指揮雙向車輛單線行駛，並聯繫拖吊車到場，30分鐘後將兩輛事故轎車移走，恢復雙向正常行車。