台南這分局連3天都有民眾遭詐 3派出所接續攔阻逾200萬

台南市警第六分局近期每一天都有民眾被詐騙，所幸金華、大林、鹽埕三個派出所員警及時攔阻，分別攔下3萬、10萬以及212萬元，保護民眾辛苦積蓄；分局長劉全福呼籲，民眾切勿輕信網友金錢交易要求，可撥打165反詐騙專線，或查詢「打詐儀表板」查證。

本月12日，金華派出所接獲轄內超商通報，疑有民眾遭詐騙欲購買大量遊戲點數，警員沈科漢、黃宗偉趕往，發現王姓男子站在櫃檯要求購買3萬元點數；警員詢問購買用途，王原本堅稱只是用來玩遊戲，在警方鍥而不捨地耐心追問下，王才承認上網是買給援交對象。

王表示，在網路上遇到一名單親媽媽下海急需用錢，對方表示擔心王是警察，要求先買點數當保證金；警員與王對話時，對方竟來電，變成一名男子語帶威脅要求王立刻買點數，否則將對他不利。警員接過電話嚴厲斥責，對方才趕緊掛斷，王才知遇到詐騙，打消購買念頭。

本月13日晚間6時許，大林派出所於也接獲中華南路一間超商通報，表示7旬王姓老婦欲購買3萬元Apple 點數，疑似遭詐騙；副所長孫志誠、警員謝旻娟、鄭閎宇前往了解，發現王婦本月11日在網路上認識一位名叫「紅豆」的網友，才過2天對方就稱「父親病危需開刀但缺錢」。

對方請王婦到超商購買新10萬元APPLE點數以支付手術費用，並教導她一間超商只買3萬元，分多間購買；心地善良的王婦聽對方說情況緊急，答應幫忙，直到員警提醒醫院絕對不會使用APPLE 點數收費，這是詐騙常用手法，她才知道遇到歹徒醒悟。

本月14日，黃姓女子走進鹽埕派出所，指出自本月5日起陸續接獲來電，對方自稱「金管會」人員，謊稱她的銀行帳戶涉及不法資金流動，並轉接「新北市刑警大隊」，要求她配合調查，提供身分證及提款卡正反面照片，還暗中持這些資料向郵局掛失提款卡。

對方聲稱，為了證明清白，黃女必須將手上所有股票與美金變賣換成新臺幣，甚至要求她申請銀行信貸，再將總計212萬元資金匯入另一個安全帳戶，方能協助證明清白。

黃女提款卡無法使用，擔心自己真的涉案，但對交付資產的要求感到焦慮，才向警員王宏瑋求助；警方告知這是典型的「假冒公務機關」詐騙，立即阻止她進一步操作，同時透過銀行系統確認她名下帳戶狀況，確認尚未有資金匯出，成功攔阻詐騙。

第六分局分局長劉全福提醒，詐騙集團常利用「官方機構」名義製造恐慌，讓被害人因擔心財產安全而落入圈套。公務機關絕不會透過電話要求民眾提供個資、提款卡影本、變賣資產或轉帳。

另外，網路上與陌生人交友應小心，如有要求交付金錢或點數之情形，有極高機率是詐騙；「假交友」、「色情應召詐財」也屢見不鮮，往往在被害人猶豫時施加壓力，迫使其匆忙交付。民眾切勿輕信網友金錢交易要求，可撥打165反詐騙專線，或查詢「打詐儀表板」查證。