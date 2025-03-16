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台灣國際蘭展人潮多 台南地院也來宣導國民法官制度

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」本月8日至23日在台南市後壁區舉行台灣蘭花生物科技園區開展，成功帶動人潮，首日近4.5萬人次入園，9日入園也達2.2萬人次；台南地方法院行政團隊到場宣導國民法官制度，期使制度益發順暢、更臻完善。

為宣導國民法官制度，台南地方法院前天走入人群，在蘭展園區一片花團錦簇中駐點擺攤，宣導「大家相招來做國民法官」，民眾好奇停步圍觀；有長者誤以為自身年紀過大，無法擔任；甚且抱有怯意，擔心反應過慢、知識不足。

台南地方法院行政團隊耐心解說，國民法官並無年齡上限，僅規定超過70歲者得予以拒絕，並告知享有日旅費等權利，鼓勵長輩能肯定自己豐富的社會經驗，勇於擔任國民法官。

台南地院指出，有關日旅費用、請假，是民眾最關心的重點提問；國民法官日費：候選國民法官每日為1500元，超過晚上六點則另支給每小時300元的超時日費，合計每日上限2500元。

國民法官、備位國民法官日費：原則每日為3000元，開庭未滿1小時為2000元，超過晚上六點則另支給每小時500元的超時日費。

至於旅費含交通費、住宿費，關於必要住宿費部分，原則在公務員簡任級人員差旅費標準所定額度內核實支給；交通費部分，補償國民所支出往返法院的交通費，居住地與法院在不同島嶼或有身心障礙、行動不便等特殊情形者，得搭乘飛機經濟艙、計程車。

為推動國民法官制度，台南地院持續主動走出戶外與民眾互動交流，期能加強民眾對於國民法官的認知，進而提升參與率，以達成司法多元化的目標。

「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」在台南市後壁區舉行台灣蘭花生物科技園區開展，成功帶動人潮，台南地方法院行政團隊到場宣導國民法官制度，期使制度益發順暢、更臻完善。記者袁志豪／翻攝
「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」在台南市後壁區舉行台灣蘭花生物科技園區開展，成功帶動人潮，台南地方法院行政團隊到場宣導國民法官制度，期使制度益發順暢、更臻完善。記者袁志豪／翻攝

台南 國民法官 旅費 蘭展

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