雲林紅色車接連肇逃被肉搜！凌晨撞毀炸雞店留車牌 警查出是「權利車」

雲林最近出現一輛紅色自小客車，接連違停、撞車逃逸，昨天深夜更在虎尾鎮惠來里撞毀一家炸雞店，店家發現他仍逃跑，網友PO網發現竟是同一車牌11X2號的紅色「超跑」（超級會逃跑）所為，發動肉搜，警方今天找到這輛肇事棄車，查出竟是輛「權利車」，駕駛已逃逸無蹤，正追查中。

雲林縣虎尾鎮最近出現一輛被網友發動肉搜的網紅「名車」，被不同的網友貼文追蹤，但經比對竟都是同一輛紅色自小客車，這輛紅色車於本月8日上午在虎尾中正路一家手飲店前，不顧鬧區人車極多，竟強行「橫停」於店前，佔據了大半車道。

這輛「橫行霸道」的紅色車被路人指責，駕駛還下車大聲回擊後離去，當天上午網友不忍其囂張行徑就將這輛「霸王車」貼文，引來網友熱議斥責，沒想到當天下午，虎尾一處自助洗車場，又出現一輛紅色車，倒車時撞及另一輛正在洗車的車輛，駕駛曾下車查看，但不理被撞的車主喊叫，即又開車駛離現場。

洗車場撞車事故也被PO網，經比對車牌「11X2」竟是上午那輛「霸王車」，網友廣傳肉搜並提醒看到這輛紅色車務必閃遠一些。幾天來這輛紅車頓成網紅，沒想到接近今天凌晨時，位於虎尾惠來里一家炸雞店，深夜突然傳來「碰！」一聲巨響。

店家被吵醒起緊走出查看，發現有一輛紅色轎車疑因轉彎不當，把店面撞毀了，駕駛曾下車查看，但看到店家的人出來，馬上又開車跑離現場，現場被撞得滿目瘡痍，地上留下一面車牌「11X2」號。

經報警後，警方今早在距離肇事現場約4公里的下溪里農路，找到這輛紅色車，車頭水箱已撞毀，車頭還留有炸雞店門面的殘片，確認是肇事車無誤，但駕駛已不知去向，警方查出該車是「權利車」，警方將通知車主前來說明，進一步追查肇事者。