遭5警包圍帶回！台中母女逛百貨被當賊「是烏龍」…警還原澄清

台中市魏姓女子昨帶讀國小的兩女兒，前往誠品480百貨逛街，但卻遭店家指控涉嫌竊盜，轄區六分局出動五警到場，質疑執勤過當。第六警分局今還原當時狀況，當時為維護雙方名譽，加上人潮眾多，才將人帶回派出所釐清，期間沒有實施逮捕的強制行為。

第六警分局表示，此案是昨天下午1時許，接獲「誠品生活480」百貨公司報案，該報案指稱有物品遭竊，且犯嫌仍於現場徘徊，為求慎重，由警員3名及實務訓練生2名到場了解，因適逢假日，商場來往人潮眾多，員警為保障當事人權益及名譽，先將其請離商場，待釐清事實，確認係報案內容有誤後，依法進行後續偵辦。

六分局指出，百貨林姓保全再當日下午接獲服務台通知，位於商場的拍貼機遭到破壞，經該樓層樓管提供涉嫌人照片，向警方報案後指稱魏女為涉案人。

警方到場即向雙方詢問事發經過，但案發地點屬公眾得出入之場所，且周遭尚有其他逛街民眾，警方在考量當事人名譽後，決定先請魏女等人隨同員警回距商場10公尺的派出所等候，並未使用逮捕等強制行為。

六分局指出，派出所也派員陪同保全前往拍貼機取證，經查該廠商僅因機器出現異常，即認遭人破壞偷竊，林男未盡查證義務即向警方報案，並擅自留置魏女及其親屬，造成當事人身心受創，針對林男行為警方也主動依誣告、妨害自由及妨害名譽等罪嫌進行後續偵辦。

六分局強調，辦案件皆以事實為依歸，釐清事實過程需要時間，在確認魏女等人無嫌疑後，即請當事人離去，並返回偵辦報案人誣告、妨害名譽及妨害自由等刑事責任。

警員處置尚無違反程序的情事，請民眾返所過程中，另員警請民眾返所過程中，員警說明不足部分，日後將加強員警教育訓練，以避免類此案件再次發生。