酒後低落想不開？ 台中妹死兄倖存 檢警追查疑雲
台中市北區榮華街民宅在今天下午傳出死亡案，警、消到場時發現，屋內45歲女子已呈現屍僵身亡，但男子無異狀未送醫。據查，二人為同母異父的兄妹關係，據悉，兩人昨晚徹夜喝酒，現場還有木炭，但一覺醒來，妹妹已經身亡，警不排除有加工自殺可能性，帶回涉案男子到派出所釐清案情。
警方也到場採證，報請檢察官相驗，釐清女子的死因。
第二警分局在今天下午1時許獲報，警方初步詢問在場陳姓男子（52歲）表示，二人為同母異父的兄妹關係，前一晚飲酒後情緒低落，凌晨時分疑相約尋短，但下午醒來，發現妹妹已無氣息，所以請友人協助報警。
警方表示，全案將報請檢察官相驗，釐清死因，不排除依加工自殺罪方向偵辦。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言