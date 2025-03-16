酒後低落想不開？ 台中妹死兄倖存 檢警追查疑雲

台中市北區榮華街民宅在今天下午傳出死亡案，警、消到場時發現，屋內45歲女子已呈現屍僵身亡，但男子無異狀未送醫。據查，二人為同母異父的兄妹關係，據悉，兩人昨晚徹夜喝酒，現場還有木炭，但一覺醒來，妹妹已經身亡，警不排除有加工自殺可能性，帶回涉案男子到派出所釐清案情。

警方也到場採證，報請檢察官相驗，釐清女子的死因。

第二警分局在今天下午1時許獲報，警方初步詢問在場陳姓男子（52歲）表示，二人為同母異父的兄妹關係，前一晚飲酒後情緒低落，凌晨時分疑相約尋短，但下午醒來，發現妹妹已無氣息，所以請友人協助報警。

警方表示，全案將報請檢察官相驗，釐清死因，不排除依加工自殺罪方向偵辦。

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