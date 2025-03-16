長庚轉運站車聚！男遭盤查狂嗆 事後被抓無照、改裝車

桃園長庚轉運站停車場昨晚出現車聚，附近民眾因不滿改裝車發出噪音報警，警方到場後盤查一名男子卻不願配合，稱自己只是停車，拒絕出示證件，雙方發生口角。事後車聚主辦方批評警方找碴，引發網友論戰，警方則表示查到男子「無照駕駛及改裝車體」，全案依道路交通管理處罰條例告發。

有民眾在網路PO文，昨晚9時許在長庚轉運站遇到車聚，2名員警到場後在樓梯間與一名男子發生爭執，該男稱自己是到長庚醫院看父親，而警方進一步詢問父親在哪時，並表示依照社會秩序維護法要求男子出示證件，男子卻不願配合並頻頻大喊「我做錯什麼事情？」並說停車而已為何要配合警方查證件，引發附近民眾側目、錄影。

影片曝光後，一名聲稱是車聚的主辦方網友留言，指畫面中的車主當時「沒有拉轉、沒有放炮，進出場都保持低轉數沒有製造噪音」，包含其他車友也都沒有，警察當時遇到車主就開始實施盤查，後來才有了畫面中的片段。

對此主辦方批評「雖然被開了一張驗車單和無照駕駛，但客觀來看他並沒有造成其他人生命財產的危害，也沒有影響整個車聚活動的進行」，並說「反倒是警察在遇到車主之前，就已經在找碴了」，還稱「警察一直吵著說叫我們不要在這邊聚會，當時停車場的管理員也在旁邊，他完全是歡迎我們來聚會的」。

結果主辦方留言一出，引發網友開酸「停車場管理員歡迎？他是停車場地主嗎？」、「我沒有看過任何一家醫院會歡迎這種沒有報備申請的活動」、「為什麼要跑去醫院車聚…還找了一個無照駕駛開著改裝車來」、「不明白耶，就像上述說的無照駕駛就不對了，就狠狠被打臉，怎麼還敢大聲？還是因為心虛怕被查到無照所以才用這樣掩蓋」、「光一個無照就不對了，後面是要講述理論什麼東西」、「沒有拉轉？沒有製造噪音？車聚一個都沒改管？騙鬼喔」、「警察工作就是維護治安，如果不是仇警，沒前科遇到攔查有什麼好怕的」。