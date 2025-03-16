母女三人逛街被警帶走烏龍 資深警：員警合法但不合情理

台中一位媽媽昨天帶二名國小女兒逛商場，突然被多名警察攔住帶回派出所，這位媽媽驚嚇不知所措，小女兒在派出所害怕大哭，最後查出是誤報竊盜烏龍；一名資深刑警說，員警受理報案後到場處理過程合法，但處理技巧不太合乎情和理。

誠品480表示，將與保全公司及品牌廠商檢討改善處理程序，很抱歉造成顧客驚擾，會持續關懷慰問；台中市第六警分局表示，本案員警考量是周圍有眾多逛街人潮，為保護民眾名譽，始提出返回派出所了解並釐清案情，惟員警現場未積極確認案件事實，請民眾返所過程中又未盡妥適說明之責，處事有欠周延，該分局業予以行政處分在案。

魏姓女子昨天中午帶小學4年級和6年級女兒到台中市西屯區市政路一處大樓商場，她們中午在誠品480用完餐後，從B1往上逛街，逛到5樓誠品時，她說在兒童區突然被5位以上身穿警察制服的警員攔住去路，詢問她身分證字號後，就要把她和小女兒帶到警察局；最後母女3人被帶到六分局市政派出所，調查後證實誤報竊案。

台中一名資深刑警表示，員警受理竊盜案報案後到場調查，應先調出監視畫面並詢問報案者失竊何物，現場清點確認，如果被告的嫌疑人在場，可向對方說明，警方受理報案需調查，現場人多，制服警察在場會引起有人好奇圍觀或拍照，員警可向對方再說明，為保護他們的隱私和安全，建議一起到旁邊的派出所，環境比較單純，警方再詳細調查，但不確定是否有竊盜行為，請對方不要太緊張。