快訊

水餃一顆9元！南機場「秀昌水餃」調漲了 老主顧「一招」應對

家寧聲明出自律師之手？他指這兩點可看出有人指點

日職／重返夢想起點引退 陳偉殷談下一步計畫：盼為投手提供建議

聽新聞
0:00 / 0:00

三重男遭捅破肚腸外露 警速逮2惡煞疑金錢糾紛惹殺機

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市三重區今天凌晨4時許發生砍人案，23歲施男報案稱遭2名不明身分男子持利刃攻擊，腹部遭捅腸子外露。三重警調閱監視器鎖定嫌犯行蹤，上午10時許逮捕20歲黃男及1名少年，起出折疊刀及辣椒水，疑似金錢糾紛引起，警方正深入調查。

據了解，據了解，新北市消防局今天凌晨4時許接獲報案，施男稱在三重區忠孝路二段受傷需要就醫。救護人員趕抵現場驚見施男腸子外露，後腦也被鈍器擊傷，立即將他送往台北馬偕醫院急救並開刀，所幸暫無生命危險。施男供稱是被2名身分不詳男子攻擊，但對於警方詢問遭攻擊之時間、地點時，施男說辭卻反反覆覆甚至拒絕回答。

三重警依施男受傷時間擴大調閱周遭監視器，發現有2人共騎1輛機車於案發地周邊出沒。警方鎖定該車行蹤並進行埋伏，上午10時許發現20歲車主黃男出現立即上前將他逮捕，黃男坦承行凶。警方帶同黃男拘捕未成年共犯，並查扣作案用折疊刀及辣椒水。

警方初步調查凶殺原因了解疑因金錢糾紛引起，警方目前正深入偵訊，以釐清犯案原因。

救護車獲報趕抵現場救援。記者黃子騰／翻攝
救護車獲報趕抵現場救援。記者黃子騰／翻攝
警方將黃男帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝
警方將黃男帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝
警方查扣作案用折疊刀及辣椒水。記者黃子騰／翻攝
警方查扣作案用折疊刀及辣椒水。記者黃子騰／翻攝

三重 監視器

延伸閱讀

三重男腹部遭刺腸子外露 後腦遭重擊警鎖定嫌犯追緝中

影／7條通女噴辣椒水襲警仍被逮 英勇警隔周巧抓與她同住女通緝犯

新北女開車左轉猛撞重機 騎士噴飛10公尺畫面曝光

邱淑貞閨蜜反悔演三級片！ 慘遭6惡煞圍毆：肋骨斷2根

相關新聞

獨／台中店家誤報失竊 多警將逛街母與2女帶回 她怒問：我的人權呢

台中一位媽媽昨天帶二名國小女兒逛商場，突然被多名警察攔住帶回派出所，這位媽媽驚嚇不知所措，小女兒在派出所害怕大哭，最後查...

三重男遭捅破肚腸外露 警速逮2惡煞疑金錢糾紛惹殺機

新北市三重區今天凌晨4時許發生砍人案，23歲施男報案稱遭2名不明身分男子持利刃攻擊，腹部遭捅腸子外露。三重警調閱監視器鎖...

新店碧潭天鵝船旁漂腫脹浮屍 警、消打撈上岸釐清死因

新北市有民眾今天上午在新店區碧潭風景區遊玩時，驚見有人漂在水面上立即報警。消防人員到場發現是1具男性浮屍，半小時內將浮屍...

長庚轉運站車聚！男遭盤查狂嗆 事後被抓無照、改裝車

桃園長庚轉運站停車場昨晚出現車聚，附近民眾因不滿改裝車發出噪音報警，警方到場後盤查一名男子卻不願配合，稱自己只是停車，拒...

母女三人逛街被警帶走烏龍 資深警：員警合法但不合情理

台中一位媽媽昨天帶二名國小女兒逛商場，突然被多名警察攔住帶回派出所，這位媽媽驚嚇不知所措，小女兒在派出所害怕大哭，最後查...

台中警當街逮捕3男引好奇圍觀 警：車上查獲3失聯移工

台中警方昨天在潭子區當街逮捕3名男子，引起路人好奇圍觀，有人拍影片po網，大雅警分局今天說明，在一輛轎車上查獲3名失聯移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。