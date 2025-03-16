三重男遭捅破肚腸外露 警速逮2惡煞疑金錢糾紛惹殺機

新北市三重區今天凌晨4時許發生砍人案，23歲施男報案稱遭2名不明身分男子持利刃攻擊，腹部遭捅腸子外露。三重警調閱監視器鎖定嫌犯行蹤，上午10時許逮捕20歲黃男及1名少年，起出折疊刀及辣椒水，疑似金錢糾紛引起，警方正深入調查。

據了解，據了解，新北市消防局今天凌晨4時許接獲報案，施男稱在三重區忠孝路二段受傷需要就醫。救護人員趕抵現場驚見施男腸子外露，後腦也被鈍器擊傷，立即將他送往台北馬偕醫院急救並開刀，所幸暫無生命危險。施男供稱是被2名身分不詳男子攻擊，但對於警方詢問遭攻擊之時間、地點時，施男說辭卻反反覆覆甚至拒絕回答。

三重警依施男受傷時間擴大調閱周遭監視器，發現有2人共騎1輛機車於案發地周邊出沒。警方鎖定該車行蹤並進行埋伏，上午10時許發現20歲車主黃男出現立即上前將他逮捕，黃男坦承行凶。警方帶同黃男拘捕未成年共犯，並查扣作案用折疊刀及辣椒水。