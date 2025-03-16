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台61西濱快有馬賽跑！ 4匹在後龍段奔跑1公里攔回幸未發生事故

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

4匹馬昨天下午跑上台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上車道約1公里，李姓飼主發現，緊急攔下帶回，用路人驚呼連連，還好未發生重大事故，警方查出李姓飼主去年也曾發生1次，將追究相關責任。

苗栗縣警局竹南分局昨天下午2點多接獲報案，有4匹馬在台61線99公里後龍鎮北上車道奔跑，警方趕到時，馬匹先一步被李姓飼主帶回，初步調查，李在台61線旁農場飼養馬匹，其中1匹happy帶頭，3匹跟著跑，上台61北上車道。

李趕緊騎上機車追趕，直到約100公里處攔下，李稱馬是群居動物，集體逃脫也集體帶回，警方未接獲因此發生事故通報，但一些用路人目睹馬匹上快速道路，都驚呼真的有馬！

警方查出去年6月24日李姓飼主農場的一匹馬也跑上台61線，昨天再度跟著跑，警方呼籲，民眾飼養動物應善盡管理責任，以保障人車安全，若有違規，將依道路交通管理處罰條例第84條，疏縱禽、畜或寵物，妨害交通者，處以600元以下罰鍰。

4匹馬昨天下午出現台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮車道，用路人驚呼有馬。圖／Threads liang._19提供
4匹馬昨天下午出現台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮車道，用路人驚呼有馬。圖／Threads liang._19提供
4匹馬昨天下午出現台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮車道，用路人驚呼有馬。圖／Threads hsuna_072提供
4匹馬昨天下午出現台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮車道，用路人驚呼有馬。圖／Threads hsuna_072提供
4匹馬昨天下午出現台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮車道，用路人驚呼有馬。圖／Threads syyy.20_提供
4匹馬昨天下午出現台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮車道，用路人驚呼有馬。圖／Threads syyy.20_提供

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